Володин: Запад хочет перечеркнуть подвиг советского народа

Как подчеркнул председатель ГД, это одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

А в наше время Запад предпринимает попытки перечеркнуть подвиг народа. "Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии", - подчеркнул политик.

Володин обратил внимание на то, что число погибших во время блокады - "это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны".