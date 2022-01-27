ВС РФ подтвердил приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис

Сегодня Верховный суд РФ подтвердил правильность приговора националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис.

Напомним, Тихонов и Хасис были осуждены в 2009 году за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Тихонов получил пожизненный срок, а Хасис-18 лет колонии.

Но в прошлом году Европейский суд по правам человека заявил, что присяжные, вынося тот приговор, "не были достаточно беспристрастны". Поэтому Верховный суд допросил присяжных. А защита осужденных просила суд вернуть дело на новое рассмотрение.

В итоге Верховный суд оставил прежнее решение.