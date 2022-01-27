Выпущена iOS 15.3. Почему ее нужно установить как можно скорее

"Эта версия рекомендуется для установки всем пользователям" - так подписано свежее обновление iOS 15.3, которое выпустила компания Apple.

Апдейт содержит исправления ошибок и обновления системы безопасности. В частности, он устраняет уязвимость движка WebKit, на котором базируются все браузеры для iOS (включая Safati и Chrome). Благодаря ошибке в реализации JavaScript API IndexedDB злоумышленники при помощи вредоносной веб-страницы могут отслеживать действия пользователя в интернете и перехватывать данные, которыми браузер обменивается с сайтами.

Сообщалось также, что уязвимость находится в режиме активной эксплуатации хакерами.

Эта же ошибка была исправлена в iPadOS 15.3, которую также рекомендуется установить. Скачать iOS 15.3 можно на iPhone 6s и более новые модели, iPadOS 15.3 - на iPad Air 2 и более новые.