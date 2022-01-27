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27.01.2022 17:45
Рубрика: Культура

Вышел трейлер фильма Андрея Кравчука о Сирии "Однажды в пустыне"

Текст: Сусанна Альперина

17 февраля в широкий прокат выходит новый фильм Андрея Кравчука "Однажды в пустыне". Рабочее название картины было "Пальмира". В главных ролях - Александр Робак, Екатерина Нестерова и Павел Чинарёв. А за три недели до этого, 27 января, обнародован трейлер картины.

Фото: youtube/ VLASTA.TV
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Время и место действия фильма - Сирия, 2016 год. Главному герою Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью - один на один. Нравилось побеждать. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова. Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг....

Сегодня вышел трейлер масштабной картины, производством которой занимались: Киностудия "РОК" при поддержке Фонда кино, телекомпании "НТВ" и Министерства обороны РФ. Один из потенциальных киноблокбастеров нынешнего года зрители смогут посмотреть максимально близко ко Дню защитника Отечества.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео РГ-Фото

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