Новости

Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным 01:27
WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории 00:42
Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов 00:01
В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации 26.01.2022
Стали известны подробности возгорания электробуса на севере столицы 26.01.2022
В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности 26.01.2022
ЦСКА отдал Кучаева в "Рубин" в аренду с правом выкупа 26.01.2022
ФРС США до минимума сократила программу количественного смягчения 26.01.2022
В МИД РФ подтвердили получение ответа НАТО и обещали изучить 26.01.2022
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года 26.01.2022
На севере столицы загорелся электробус 26.01.2022
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ 26.01.2022
"Госуслуги" и "ВКонтакте" будут доступны даже при нулевом балансе 26.01.2022
Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах 26.01.2022
В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 26.01.2022
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 26.01.2022
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 26.01.2022
Посол РФ Антонов: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 26.01.2022
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 26.01.2022
Евгений Плющенко попал в больницу 26.01.2022
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 26.01.2022
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 26.01.2022
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 26.01.2022
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 26.01.2022
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 26.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 00:42
Рубрика: В мире

WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории

Власти Польши допускают возможность проведения российскими представителями инспекции на американских объектах ПВО. Но при условии, если Россия разрешит аналогичные инспекции на своих объектах в Калининграде, передает ТАСС со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Косачев об ответе США по гарантиям безопасности: Есть темы для разговора

Издание сообщает, что этот пункт обсуждался США со своими европейскими союзниками при составлении ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Ранее Москва уже высказывала свою озабоченность по поводу расположенных в Румынии пусковых установок МК-41, которые адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Аналогичные предполагалось разместить и в Польше. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это создает "серьезнейший вызов" безопасности РФ.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Посол РФ Антонов: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам
WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года
В России выросла минимальная цена на водку
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане