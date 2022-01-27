WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории

Власти Польши допускают возможность проведения российскими представителями инспекции на американских объектах ПВО. Но при условии, если Россия разрешит аналогичные инспекции на своих объектах в Калининграде, передает ТАСС со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Издание сообщает, что этот пункт обсуждался США со своими европейскими союзниками при составлении ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Ранее Москва уже высказывала свою озабоченность по поводу расположенных в Румынии пусковых установок МК-41, которые адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Аналогичные предполагалось разместить и в Польше. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это создает "серьезнейший вызов" безопасности РФ.