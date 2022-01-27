Жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военнослужащих и одна гражданская

Стали известны подробности о погибших в результате стрельбы в Днепре, которую открыл солдат-срочник. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую полицию.

Одна из пяти раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Также в нацгвардии Украины рассказали, что военный Артемий Рябчук, расстрелявший людей из автомата Калашникова, служил с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось.

После инцидента Рябчук сбежал с оружием. В городе введен план "Сирена".