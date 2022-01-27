"Золотой орел-2022": молодые режиссеры против признанных мэтров, артхаус против блокбастера и Netflix, технологии против реализма

28 января состоится 20-я церемония вручения российской национальной кинематографической премии "Золотой орел". Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева считает, что главная кинонаграда - это не только интригующее и непредсказуемое состязание, но и волшебное зеркало, без искажений отражающее все тренды минувшего года в отечественной киноиндустрии.

Фаворитом "Золотого орла-2022" стала историческая приключенческая драма "Серебряные коньки" (реж. Михаил Локшин), представленная в 12 номинациях. У масштабного фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" - восемь номинаций, по семь - у фестивального триллера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" и экранизации рассказа Александра Солженицына от классика отечественного кино Глеба Панфилова "Иван Денисович".

Разнообразие номинантов и тренд на экспорт

На главную статуэтку в номинации "Лучший фильм" претендуют пять картин: "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки" и совместная российско-белорусско-немецкая историческая драма "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана.

По словам Марии Лемешевой, в числе претендентов на "Золотого орла-2022" представлены картины как молодых, так и именитых режиссеров, относящиеся к различным жанрам и секторам киноиндустрии: "Такого многообразия не наблюдалось уже несколько лет. Заслуженный мэтр советского и российского кино Глеб Панфилов и опытный Вадим Перельман, чей фильм "Уроки фарси" стал самым кассовым отечественным проектом в мировом кинопрокате-2021, соревнуются с молодыми режиссерами Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым, принимавшими участие в основном конкурсе Венецианского фестиваля, а также с восходящей звездой режиссерского цеха Алексеем Нужным. Его блокбастер "Огонь" собрал 912,6 млн рублей во внутреннем прокате и был продан на иностранные стриминг-платформы. Но, безусловно, главным "охотником на орлов" в этом году станет самый просматриваемый на Netflix в 2021 российский полнометражный фильм "Серебряные коньки". Картина дебютанта Михаила Локшина взлетела на пятое место в общемировом рейтинге сервиса".

Мария Лемешева добавила, что один из трендов российского кино прошлого года - нацеленность не только на внутреннего зрителя, но и на экспорт, - отражен в борьбе за "Золотого орла-2022". Все главные претенденты получили признание за рубежом - это касается фестивалей, кинопроката и цифровой дистрибуции на стриминге. Французская компания Memento International, специализирующаяся на продвижении фестивального кино, выкупила права на международную дистрибуцию "Капитана Волконогова". Кроме того, Меркулова и Чупов были назначены режиссерами сериала "Анна К." по роману Льва Толстого - первого оригинального проекта Netflix, который снимается в нашей стране. А на престижном международном кинофестивале в швейцарском Локарно драма "Иван Денисович" была отмечена призом независимых кинокритиков Boccalino d'Oro. Эту награду за исполнение главной роли получил актер Филипп Янковский, также в этом году претендующий на "Золотого орла" в категории "Лучшая мужская роль в кино".

Новая номинация для стриминга и российские кинотехнологии

Расширение рынка видеостриминга - еще один тренд 2021 года. Стремительный рост этого сектора киноиндустрии начался еще в 2019-м, и с тех пор ежегодно темпы только увеличиваются. Именно поэтому Национальная академия кинематографических искусств и наук России в этом году впервые ввела номинацию "Лучший сериал онлайн-платформ". В этой категории за статуэтку поборются "Вампиры средней полосы" стримингового сервиса START и два проекта онлайн-кинотеатра KION: "Вертинский" и "Пингвины моей мамы".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлено три фильма, создатели которых использовали уникальные российские решения. Сказочную комедию "Конек-горбунок" снимали с помощью технологии дополненной реальности ViewGA. Она позволяет создателям фильма прямо на площадке видеть финальный кадр с компьютерной графикой и актерами и сразу устранить ошибки. Такой подход избавляет от затрат на постпродакшен и экономит время производства. Создатели фильма-катастрофы "Огонь" пошли другим путем: они минимизировали использование компьютерной графики, воссоздали лес из спиленных деревьев в огромном павильоне и по-настоящему его сожгли.

А вот третьему номинанту, драме "Серебряные коньки", во время съемок не повезло с погодой. Из-за теплой зимы реки и каналы Санкт-Петербурга пришлось укреплять настилами с цветной подложкой, которые сверху залили льдом, чтобы снять фоны и "натуру". Затем специалисты по графике совместили с ними павильонные съемки. Таким образом, на экране массовые сцены катания на коньках незаметно для зрителя перенесены в Петербург конца XIX века.

Адаптация советских традиций

По мнению Марии Лемешевой, "Золотой орел-2022" наглядно демонстрирует преемственность поколений в отечественном кино: "Советские традиции находят свое отражение в современном кинопроизводстве. Например, "Огонь" - это масштабная драма в духе "Экипажа" Александра Митты с эффектной картинкой без графики. А в основе "Серебряных коньков" лежит адаптированный сюжет из романа американской писательницы Мэри Мэйпс Додж. Мы помним, как это умели делать в советском кино: "Мэри Поппинс, до свидания!", "Снежная королева", "Сказка о звездном мальчике", "Мио, мой Мио" - все эти фильмы имели иностранную литературную основу".

20-я церемония вручения пройдет в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". На соискание премии рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых прошел в период с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, которая присуждается с 2002 года. Премия учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляют члены Экспертного совета. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.