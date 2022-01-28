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28.01.2022,  
13:05
Текст:  Николай Грищенко

Американскую артиллерию назвали колоссом на глиняных ногах

Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости

Артиллерия армии США уступает по боевым возможностям аналогичному вооружению России и Китая. Расчеты на поддержку пехоты и морских пехотинцев лишь авиацией и вертолетами, с учетом развития средств ПВО, не оправдались.

Как считают эксперты портала 19FortyFive, после окончания Второй мировой войны американская армия в основном воевала с партизанами, и поэтому развитию ВВС, в том числе армейской авиации, уделялось приоритетное значение.

После окончания холодной войны количество артиллерийских подразделений в армии и Национальной гвардии США сократилось. В 1989 году было 218 батальонов, в 1999 году - 141.

"Во время войны в Ираке в 2003 году хорошо обученные артиллерийские расчеты использовались в качестве пехоты", - пишет эксперт Майкл Пек, и в результате "у американского "Бога войны" выросли глиняные ноги".

При этом в России ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня совершенствовались и модернизировались.

"По состоянию на 2017 год российская армия добилась значительных успехов в развитии артиллерии. Ключевые возможности российской артиллерии включают реактивные системы залпового огня большой дальности, такие как БМ-30 "Смерч", которые могут стрелять ракетами с самыми разнообразными боеголовками на расстояние до 90 километров", - отмечает специалист.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Американские аналоги, как отмечает эксперт, значительно уступают по дальности поражения целей российской артиллерии.

Отметим, что после модернизации дальность стрельбы 300-мм ракетами "Смерча" повысилась до 120 километров. Установка БМ-30 может также стрелять реактивными снарядами для поражения бронетехники, противотанкового минирования местности и снарядами с термобарической боевой частью.

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