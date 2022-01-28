Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января

Почти 30 сотрудников посольства России в США покинут страну к 30 января в связи с требованиями американских властей. Об этом сообщил глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

"27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня", - заявил посол, чьи слова были опубликованы на странице посольства в Facebook.

Антонов отметил, что в феврале посольство будет состоять из 184 сотрудников. Он также добавил, что Москва вероятно будет действовать "на основе взаимности" в отношении американских дипломатов.