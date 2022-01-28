Антонов заявил о попытках ряда стран исказить правду о Второй мировой войне

Россия наблюдает в некоторых странах циничную политику искажения исторической правды о Второй мировой войне. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в заметке в Washington Times, приуроченной ко Дня памяти жертв Холокоста.

Мемориалы победителей фашизма демонтируют на Украине, в странах Балтии и Польше, отметил дипломат. По его словам, наблюдается очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, попытки поставить его в один ряд с гитлеровскими палачами.

"В некоторых странах Восточной Европы регулярно проходят марши в честь карательных дивизий CC, руки которых запятнаны кровью сотен тысяч мирных жителей", - цитирует РИА Новости посла. Он обратил внимание, что подобные вызывающие озабоченность тренды затрагивают и Соединенные Штаты. Здесь становится частой практикой умаление вклада СССР в борьбу против нацизма.

Анатолий Антонов подчеркнул, что память о союзе должна помогать построить подлинные партнерские отношения в борьбе против современных вызовов и угроз.