Apple научила iPhone распознавать пользователей в маске

Apple добавила в обновление iOS 15.4 Beta, которое пока доступно только для разработчиков, новую полезную возможность. IPhone получил функцию разблокировки лица в маске. Также можно будет указать, что пользователь носит очки. При этом в солнцезащитных очках разблокировать смартфон не получится.

Как поясняет MacRumors, функция будет работать у владельцев iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, и 13 Pro Max. Активировать новую функцию можно в настройках гаджета.

Не исключено, что в следующих версиях iOS Apple введет возможность разблокировки лица в маске и на более старых версиях смартфонов.

Обновленная система идентификации Face ID использует для распознавания область глаз владельца смартфона. Она работает с Apple Pay и может использоваться для аутентификации сторонних приложений.