Армию переводят на новый способ тестирования на COVID-19

В пятницу, 28 января на заседании оперативного штаба Минобороны РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией замначальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор медслужбы Максим Куандыков доложил первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову о повсеместном внедрении в военных медицинских учреждениях нового способа тестирования на ковид, разработанного в ведомственном 27 ЦНИИ.

В Минобороны РФ напомнили, что в состав нового набора компонентов включен специальный реагент "КовиГен-LАМР". Он обеспечивает гарантированное обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала. Ранее на базе 27 ЦНИИ были развернуты учебные места c необходимым специальным оборудованием. Там военных медиков обучают новой методике обнаружения РНК коронавируса SARS-СоV-2.

На заседании оперативного штаба представители командования округов и Северного флота доложили Руслану Цаликову, что все мероприятия боевой подготовки проводятся в войсках в соответствии с утвержденными планами. Благодаря системе сплошного тестирования и раннему выявлению заболевания обстановка в воинских частях и подразделениях военных полностью контролируется.

"К настоящему времени курсанты и слушатели высших военных учебных заведений, а также воспитанники довузовских заведений вернулись из каникулярных отпусков, все они прошли обязательное сплошное тестирование. В вузах министерства обороны были организованы профилактические и диагностические мероприятия, благодаря чему удалось не допустить распространения коронавирусной инфекции среди учащихся. Образовательный процесс во всех вузах Минобороны РФ продолжается в соответствии с календарным графиком", - сообщили в военном ведомстве.

Там напомнили, что сейчас в Вооруженных силах проводят плановую ревакцинацию военнослужащих. Ее уже прошли 560 518 человек. На заседании руководитель оперативного штаба Руслан Цаликов поставил задачу - сформировать запас вакцин для ревакцинации военнослужащих, у которых наступает срок повторной иммунизации.

Оперативный штаб Минобороны РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией был создан по решению главы ведомства Сергея Шойгу 12 марта 2020 года. Этот координационный орган отвечает за реализацию комплекса профилактических и лечебных мероприятий по предупреждению распространения ковида в Вооруженных силах России.