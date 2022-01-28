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28.01.2022 15:46
Рубрика: Экономика

Банки обяжут раскрывать условия вкладов в понятной для населения форме

Текст: Нина Егоршева
Российские банки обяжут размещать в начале договора об открытии вклада таблицу с основными его условиями. Эта информация также должна быть доступна на сайте и в офисах кредитных организаций. Соответствующий проект указания подготовил Банк России.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Полный перечень условий, которые должны быть отражены в таблице, установлен законом, который вступает в силу с июля текущего года. Среди них - величина ставки, а при наличии нескольких ставок - условие и период применения каждой из них, порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, а также возможность и порядок продления договора.

Фото: iStock
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В Банке России пояснили, что делается для того, чтобы вкладчик сразу мог увидеть все условия вклада и правильно оценить его доходность. "Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто - нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму", - приводит слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута пресс-служба регулятора.

Ранее в Банке России сообщили, что ожидают замедления ипотечного кредитования. В прошлом году объем выдач ипотеки российскими банками составил около 5,7 трлн рублей. Ипотечный портфель банков в 2021 году вырос на 30%, годом ранее - на 25%. В 2022 ипотечный портфель российского банковского сектора году должен вырасти на 20%.

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