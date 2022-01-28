Британские медики назвали четыре "скрытых" симптома штамма "омикрон"

В Великобритании медики выделили четыре "скрытых" симптома нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Их проявление можно списать на другие инфекции, в том числе банальную простуду.

Как пишет газета The Sun, специалисты Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) определили, что одним из главных симптомов является сильная усталость, которая возникает в результате умственной или физической нагрузки.

К другим "скрытым" симптомам относятся боль в мышцах, потеря аппетита и боль в животе, диарея, а также тошнота или рвота.

При лечении COVID-19 необходимо пить много жидкости. "Высокая температура тела может привести к повышенному потоотделению, и потому немаловажно, чтобы ваше тело восполняло потерянное", - говорит фармацевт Марк Донован.

По его мнению, также важно придерживаться здоровой диеты, так как фрукты и овощи являются хорошим источником витаминов, минералов и клетчатки. Немаловажны положительные эмоции и здоровый сон, что помогает организму достаточно быстро восстановиться. При этом специалисты категорически не советуют заниматься самолечением, и уверены, что лучшей защитой от COVID-19 является вакцинация.

При возникновении проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.