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28 января 2022 г.

Постановление правительства Брянской области от 28 января 2022 года № 17-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 28 января 2022 г.
Вступает в силу 31 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 26 января 2022 года № 579 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года № 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, от 20 октября 2020 № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря 2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года № 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п, от 24 июня 2021 года № 215-п, от 12 июля 2021 года № 249-п, от 26 июля 2021 года № 284-п, от 29 июля 2021 года № 290-п, от 13 августа 2021 года № 326-п, от 26 августа 2021 года № 345-п, от 1 сентября 2021 года № 359-п, от 7 сентября 2021 года № 362-п, от 7 октября 2021 года № 418-п, от 13 октября 2021 года № 430-п, от 22 октября 2021 года № 449-п, от 3 ноября 2021 года № 468-п, от 28 декабря 2021 года № 643-п) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1 слова "100 человек" заменить словами "30 человек";

1.2. Дополнить подпунктами 2.13, 2.14 следующего содержания:

"2.13. Запретить посещение гражданами, не достигшими возраста 18 лет, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей, помещений организаций дополнительного образования в целях обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

Запрет, установленный в настоящем подпункте в части посещения бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, не распространяется на лиц, проходящих спортивную подготовку, а также спортсменов профессиональных спортивных клубов.

2.14. Установить, что прием пациентов медицинскими организациями стоматологического профиля осуществляется строго по предварительной записи при условии контроля температуры тела пациентов при входе в медицинскую организацию и экспресс-тестирования методом иммунохроматографического анализа на антиген вируса SAPS-Cov-2.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 31 января 2022 года.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Ю.В.Филипенко



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