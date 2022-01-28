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28.01.2022,  
11:21
Текст:  Антон Валагин

Daily Star назвал подлодку "Белгород" убийцей городов

Фото: Севмаш/РИА Новости Фото: Севмаш/РИА Новости
Фото: Севмаш/РИА Новости

Российская АПЛ спецназначения "Белгород", чей ввод в строй намечен на июль, способна привести к неописуемому хаосу и разрушениям в Великобритании.

Фото: Олег Кулешов/Wikimedia.org
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- Этот корабль в два раза больше британских субмарин. Он так огромен, что может выпускать меньшую подлодку и подводные дроны для секретных миссий. А благодаря ядерному реактору российская подлодка может скрытно оказаться в любой точке земного шара. Это очень реальная угроза, - приводит Daily Star мнение военного эксперта Роба Кларка.

Для Великобритании, по его мнению, "Белгород" несет две серьезные опасности. Во-первых, выпускаемые атомоходом дроны могут повредить подводные кабели, от которых зависит экономика и связь островного королевства. "Даже незначительное повреждение может привести к неописуемому хаосу и разрушениям", - считает эксперт.

Кроме того, подлодка станет первым носителем стратегических беспилотников "Посейдон". По мнению британских специалистов, гигантские торпеды с атомным реактором и термоядерной боеголовкой способны вызвать цунами, опустошающие прибрежные районы. "Настоящий убийца городов", - резюмирует Кларк.

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