Данилко назвал импровизацией песню Верки Сердючки про Бандеру

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, на концерте юмористической передачи "Дизель-шоу", которая транслируется и в России, экспромтом исполнил песню "Батько наш Бандера". В композиции призывается "воевать за Украину" и упоминаются "москали в лаптях".

Сам певец назвал свое выступление "импровизацией", мол, он не задумывался о политическом подтексте и всего лишь решил исполнить "популярную в интернете" песню, "чтобы все посмеялись" (цитата по РИА Новости).

Как выразился артист, "он пытался найти позитив в наше трудное время". Но что позитивного он увидел в сотрудничавшем с гитлеровцами Бандере и экстремизме украинских националистов, Данилко не объяснил.

Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (запрещенная в России экстремистская организация), одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии" (также запрещена в РФ).