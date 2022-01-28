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28.01.2022 07:47
Рубрика: Общество

Диетолог Гинзбург назвал продукты для эффективной борьбы со стрессом

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В середине зимы, когда длинные ночи и короткие бессолнечные дни, в организме накапливается усталость, а негативные новости и вовсе создают для человека стрессовую ситуацию. Однако, по мнению врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, многое зависит и от питания. Как сообщает "Радио "КП", в программе "Россия 1" он рассказал, какие именно продукты помогают защититься от стресса.

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Прежде всего, это продукты с богатым содержанием триптофана и серотонина. Триптофан - это аминокислота, которая входит в состав всех живых организмов и помогает синтезу "гормона хорошего настроения" - серотонина.

"Триптофана много в белковой пище, - сказал доктор. - Отличным продуктом, который богат белком, являются яйца. Те, кто едят на завтрак яйца, а не кашу или бутерброд, будут более стрессоустойчивы".

Полезно также есть мясо индейки, которое содержит не только белок, но и важный витамин B6. Бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб насытят организм необходимым магнием.

А еще старайтесь просто быть сытым - это умиротворяет мозг, подчеркнул Гинзбург. Ощущение тревоги и склонность к депрессии может вызывать и воспаление. Чтобы предотвратить микровоспаления, нужно добавлять в рацион ферментированные овощи: они богаты пищевыми волокнами и бифидо- и лактобактериями, которые улучшают микрофлору кишечника.

При возникновении серьезных проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.

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