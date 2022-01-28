Диетолог Зеленцова посоветовала для похудения кокосовое масло

Диетолог Светлана Зеленцова напомнила об уникальных свойствах кокосового масла, которое практически целиком состоит из насыщенных жирных кислот. "Для того чтобы они усвоились, не требуется безупречной работы желчного пузыря и ферментов. Это важно для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта", - объясняет эксперт по питанию.

В ходе проведенных исследований было доказано, что включение кокосового масла в рацион способствует снижению массы тела. А лауриновая и каприновая кислоты обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием.

Что касается дозировки, Зеленцова советует добавлять в пищу чайную ложку нерафинированного кокосового масла в день. "И не забываем, что любой жир - это калорийный продукт. Лучше употреблять кокосовое масло до обеда", - приводит слова диетолога РИА Новости.

А еще обращаем внимание на противопоказания - это заболевания желудочно-кишечного тракта (панкреатит, холецистит, гепатит) в стадии обострения.

При любых проблемах со здоровьем лучше проконсультироваться с врачом.