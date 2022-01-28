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28.01.2022 18:01
Рубрика: Власть

До конца 2022 года спецназ ЦВО впервые получит пистолеты "Удав"

Текст: Юрий Гаврилов

Соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях, впервые получат пистолеты 6П72 "Удав". Новые образцы придут на замену личного оружия офицеров до конца текущего года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЦВО.

Фото: МО РФ
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Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" заявили, что общевойсковые поставки минобороны пистолетов "Удав" начались в 2021 году. А в 2023-м планируется поставлять в армию этот пистолет в специальной комплектации с глушителем. Им будут вооружать подразделения специального назначения. Такой "Удав" имеет съемные составные части - прибор бесшумной стрельбы, комбинированные целеуказатели видимого и инфракрасного спектра.

Напомним, что в сентябре 2019 года "Удав" успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Он отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 граммов, а в снаряженном - 980 граммов. Вместимость магазина - 18 патронов. Личное оружие использует российские патроны калибра 9х21 мм. Эффективная дальность стрельбы пистолета достигает 100 метров. Он также способен пробивать индивидуальные бронежилеты и каски второго класса на дистанции до 75 метров.

Более мощного пистолета в этом калибре в мире нет. Как утверждают специалисты, конструкторам удалось решить почти нерешаемую задачу. В габаритах и массе, не сильно превышающих те, которыми обладает пистолет Макарова, они добились мощности выстрела, намного превосходящей ту, которая характерна, скажем, для "Кольта", имеющего значительно больший калибр и размеры.

Власть Безопасность Армия

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