Дочь Назарбаева покинула состав политсовета правящей партии Казахстана

Дарига Назарбаева, которая является дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, была исключена из состава политического совета правящей партии "Нур Отан". Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По их данным, фамилии дочери экс-президента нет в обновленном списке, который был принят во время съезда партии. Кроме того, отмечается, что состав совета "Нур Отана" обновился на 55%.

Ранее представители партии назначили своим председателем действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.