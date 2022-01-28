Новости

Салихова рассказала о претензиях к работе Газизова в "Спартаке" 14:25
Путин обсудил с Совбезом обновленную концепцию внешней политики 14:22
Таджикистан и Киргизия создадут совместную комиссию по расследованию конфликта на границе 14:21
Более половины россиян на пенсии мечтают перебраться в южные города 14:03
В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение 14:02
Дочь Назарбаева покинула состав политсовета правящей партии Казахстана 14:01
В Совфеде рассказали о сроках объединения ПФР и ФСС 14:00
Песков пояснил слова Путина о реверсе газа из Германии на Украину 13:54
В прошлом году в России установили 69 "военных" рекордов 13:46
Иван Охлобыстин заболел коронавирусом 13:41
Центр им. Гамалеи получит 305 млн рублей на исследование "Спутник М" среди детей 6-11 лет 13:36
Путин планирует встретиться с патриархом 1 февраля - в годовщину интронизации 13:35
Путин встретится с премьером Венгрии Орбаном 1 февраля 13:33
Путин получит доклад Беглова по городу 13:32
Минкультуры поддержит прокат дебютных национальных полнометражек в 2022 году 13:25
Песков оценил шутку Нуланд про водку и "Северный поток" 13:23
Лавров: Москва ответит на притеснения российских журналистов в Германии 13:23
Песков: Путин планирует встретиться с немецкими бизнесменами 13:22
В Воронеже cменившего пол преступника отправили в женскую колонию 13:18
Песков рассказал о судьбе "антиваксеров" в Кремле 13:15
Лавров: Если Зеленский хочет обсудить нормализацию отношений - пусть приезжает 13:12
Песков сообщил о многочисленных случаях коронавируса в Кремле 13:11
Лавров: Российские войска нигде не находятся без приглашения 13:04
Лавров: Киев не контролирует свои войска 13:02
Миротворцы РФ ведут мониторинг обстановки в Карабахе с помощью беспилотников 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 14:01
Рубрика: В мире

Дочь Назарбаева покинула состав политсовета правящей партии Казахстана

Текст: Дмитрий Кулемякин

Дарига Назарбаева, которая является дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, была исключена из состава политического совета правящей партии "Нур Отан". Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Парламент Казахстана лишил Назарбаева ряда полномочий

По их данным, фамилии дочери экс-президента нет в обновленном списке, который был принят во время съезда партии. Кроме того, отмечается, что состав совета "Нур Отана" обновился на 55%.

Ранее представители партии назначили своим председателем действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

В мире экс-СССР Казахстан

Главное сегодня

Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Лавров: Новая встреча с США по урегулированию кризиса пройдет в течение 2 недель
Медведев назвал бедность ключевой проблемой России
В России появилась новая схема мошенничества с обнулением счета на карте
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку