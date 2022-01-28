Эксперты рассказали, зачем нужен кредитный рейтинг и как он работает

С начала года бюро кредитных историй начало составлять рейтинги заемщиков по единым критериям. Эксперты рассказали "РГ", зачем нужны эти нововведения и что изменится для заемщиков.

- Установлены единая стандартная шкала рейтинга (от 1 до 999 пунктов) и состав информации, которая будет предоставляться гражданину. Это важно, потому что раньше все три крупных бюро кредитных историй оценивали заемщиков по собственным системам: НБКИ - шкала от 300 до 850 баллов; ОКБ - до 1250 баллов;"Эквифакс" - до 999 баллов, - говорит Елена Тимофеева, директор "Урал-Финанс-Аудит".

В трех разных системах, бывало, путались и банки, и заемщики. Сейчас система на всех одна. К слову, сам принцип начисления баллов остался тем же, что и раньше.

- Рейтинг учитывает множество факторов - например, количество открытых и закрытых кредитов, общую долговую нагрузку. Важно, как человек обслуживал или обслуживает кредиты, что это были за займы, на какие суммы и сроки. Но самым важным является наличие или отсутствие просрочек. В итоге формируется некий балл. Чем выше этот балл - тем ниже уровень кредитного риска заемщика, - отмечает Елена Тимофеева.

По новым правилам все места в рейтинге можно разделить на четыре группы. Для удобства пользователей они имеют разное цветовое обозначение.

От 1 до 179 баллов - низкое качество кредитоспособности. Такой рейтинг обозначается красным цветом. Если у заемщика от 180 до 630 баллов - его рейтинг помечают как средний и отмечают желтым цветом. От 624 до 912 баллов свидетельствует о высоком качестве кредитоспособности (бледно-зеленый цвет). И если рейтинг составляет от 912 до 999 баллов, то это - очень высокое качество кредитоспособности, такой результат обозначается ярко-зеленым цветом.

- Чем ближе к максимальному ваш балл - тем лучше. Опираясь на результаты скоринга в разных БКИ можно сказать, что благоприятным считается значение, составляющее 60 процентов и более от максимального балла, - подчеркивает эксперт и отмечает, что по новым правилам заемщик получает возможность сравнить рейтинг и сопоставить качество своей кредитной истории с показателями миллионов других россиян.

Стоит отметить, что на место в рейтинге могут повлиять не только просрочки по кредитам или микрозаймам. Юлия Горская, генеральный директор "Долгов нет", говорит, что число баллов будет снижено, если у гражданина есть неоплаченный долг по исполнительному листу. Например, это могут быть невыплаченные алименты или долг за ЖКХ.

- Однако ЦБ РФ также указал, что показатели рейтинга не обязательны для займодавцев при принятии решения о предоставлении кредита или иных финансовых продуктов, - отмечает Горская.

Кредитная история нужна банкам и МФО, чтобы оценить риск невозврата, а уж давать ли гражданину с низким рейтингом деньги и на каких условиях, компании решают сами.

Если заемщику не одобряют кредит или заем из-за его финансового прошлого, то данные кредитной истории можно оспорить.

Такая практика существует давно. Но если раньше для этого нужно было обращаться в БКИ, сейчас эту процедуру можно проводить и через банк. Если действительно в кредитной истории человека оказалась ошибка, то такие вещи исправляются. Ошибка возникают иногда чисто технические, например, кредитную историю может случайно подпортить однофамилец, имеющий долги по алиментам: приставы начинают исполнительное производство в отношении ничего не подозревающего гражданина, и баллы в рейтинге снижаются. Такие ошибки исправлялись и раньше, и сейчас.

До начала года бывали и разночтения. В разных БКИ у граждан были разные рейтинги, и заемщик мог оспорить отказ, опираясь на данные другого бюро.

Сейчас же, когда система начисления баллов одна на всех, заемщик в случае, если его рейтинг объективно низкий, не имеет механизмов, чтобы оспорить отказ, говорит Юлия Горская.

По словам Вероники Карагодиной, адвоката международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельгин и Партнеры", рейтинг может регулярно меняться, причем, даже если гражданин не берет новых кредитов или не закрывает старые.

- Баллы-показатели индивидуального кредитного рейтинга являются величинами переменными. Они могут колебаться в течение короткого периода времени в зависимости от новых вводных, например, просрочки на несколько дней платежа по текущему кредиту или задержки, связанной с выплатами работодателем заработной платы. Соответственно, текущий балл может оказаться ниже, чем допустимый порог для получения одобрения кредита. При этом для кредитных организаций будет доступна информация об изменениях рейтинга у потенциального заемщика в течение любого периода времени и, соответственно, могут появиться как дополнительные причины для отказа в выдаче кредита, так и наоборот, основания для его одобрения, - разъясняет Карагодина.

Если раньше гражданин имел право раз в полгода запросить данные о состоянии своей кредитной истории в БКИ, то теперь через "Госуслуги" можно постоянно анализировать состояние своего рейтинга.

Стоит отметить, что кредитный рейтинг не коснется индивидуальных предпринимателей, которые обращаются в банки за средствами для развития своего дела. Также новые правила не затронут залоговые займы.

"РГ" спросила у экспертов, как новые правила затронут заемщиков, станет им проще получать кредит или сложнее. Ответы оказались диаметрально противоположными

Так, Вероника Карагодина высказала мнение, что получить кредит станет сложнее. Дело в том, что теперь рейтинг заемщика зависит от множества факторов, на которые он сам повлиять не может.

Юлия Горская считает, что для заемщиков ничего принципиально не изменилось, ведь сами принципы начисления баллов остались теми же самыми.

А вот Елена Тимофеева говорит, что рейтинг жизнь заемщиков, наоборот, упростил.

- Изменения в законе упрощают взаимодействие кредиторов с БКИ, делают его более качественным и упорядоченным. Сокращается время принятия решения и издержки для кредиторов. Если когда-то в прошлом были допущены просрочки, но человек улучшил свое финансовое поведение и полностью закрыл долг семь лет назад, с учетом изменений в законе, информация об этом кредите будет аннулирована из его кредитной истории и перемещена в архив. Заемщик, который лучше осведомлен о качестве своей кредитной истории, сможет подготовиться к обращению в банк. По сути, человек получает возможность самостоятельно определять условия, по которым он привлечет кредит. Это новый уровень открытости и взаимодействия между участниками кредитной системы, - резюмировала эксперт.