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28.01.2022 18:09
Рубрика: Экономика

Экспортные пошлины на российскую пшеницу падают третью неделю подряд

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз установил новые ставки экспортных пошлин на зерно. На пшеницу такая ставка снижается с начала 2022 года, следует из данных ведомства.

Новая ставка пошлины на пшеницу составляет 93,9 доллара за тонну. За неделю она снизилась на 1,9 доллара (с 95,8 доллара) за тонну, с начала года - на 3,6 доллара (с 97,5 доллара) за тонну. Минимальный размер пошлины на пшеницу был установлен 28 мая - 28,1 доллара за тонну. К концу прошлого года она выросла до 98,2 доллара за тонну.

На ячмень пошлина повышена на 0,2 доллара - с 74,4 доллара до 74,6 доллара за тонну, на кукурузу снижена на 1,4 доллара - с 50,6 доллара до 49,2 доллара за тонну.

Такие ставки будут применяться с третьего рабочего дня после их размещения (с 2 февраля) и действовать неделю.

Расчеты были сделаны на основе индикативных цен на пшеницу в размере 334,2 доллара за тонну, ячмень - 291,7 доллара за тонну, на кукурузу - 255,3 доллара за тонну.

Минсельхоз: Урожай пшеницы в РФ в этом году составит около 76 млн тонн

Механизм плавающей пошлины (которая рассчитывается от мировых цен) был введен властями с 2 июня 2021 года для стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке. Экспортные пошлины на зерно рассчитываются еженедельно на основе мировых цен. На пшеницу она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и 200 долларами. Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов за тонну.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в декабре прошлого года цены на зерно снизились на 0,6% прежде всего за счет поступления урожая в Южном полушарии. Но по итогам 2021 года цены на зерновые выросли на 27,2%, что превысило показатель 2020 года и является самым высоким среднегодовым показателем с 2012 года.

По предварительным данным Росстата, урожай зерна в России в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн, из них 75,9 млн тонн пшеницы. Это меньше, чем в 2020 году, когда было собрано 133,5 млн тонн. Причина - погодные катаклизмы в ряде регионов.

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