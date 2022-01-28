Евгений Плющенко: Китай потрясающий! Народ Китая - выдающийся!

Участвовавший в четырех Олимпийских играх Евгений Плющенко заявил, что в отличие от чемпионата мира, чемпионата Европы и других соревнований, Олимпийские игры - самое важное и грандиозное спортивное событие в мире. Пандемия COVID-19 еще не закончилась, но китайское правительство и китайский народ приложили огромные усилия для борьбы с ней, отметил спортсмен.

Для приветствия старта зимних Олимпийских игр в Пекине Евгений Плющенко и другие знаменитости России и Китая недавно приняли участие в съемках креативного видео CGTN с первым полноценным виртуальным персонажем Аленой, созданной в результате сотрудничества двух стран.

Евгений Плющенко уверен, что зимняя Олимпиада в Китае пройдет на высоком уровне.

Говоря о российских фигуристах на предстоящих играх, Евгений Плющенко выразил уверенность в их конкурентоспособности и высоких результатах. Он считает, что у российских фигуристов есть возможность взять "золото", также у них есть и преимущества в командном зачете.

Евгений Плющенко, известный сложнейшей техникой исполнения прыжков и художественной выразительностью выступлений на льду, одержал победу на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине в одиночном катании и на играх 2014 года в Сочи в командном катании. Евгений Плющенко - трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в одиночном катании.