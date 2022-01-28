ФАС выявила компании, чьи действия завышали цены стройматериалов

Расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по фактам повышения цен на строительные материалы привело к возбуждению дел в отношении ряда металлотрейдеров и производителей ОСП и листового стекла, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

ФАС отслеживает цены на инертные строительные материалы: песок, щебень, гравий, металлопродукция, цемент, кирпич и т.д. Ведомством установлено, сообщил Шасколький премьер-министру Михаилу Мишустину, что помимо рыночных факторов, связанных с изменением спроса и предложения, высоким уровнем цен на мировых рынках, на стоимость стройматериалов в России повлияли и действия отдельных компаний. "По видам строительных материалов, имеющих экспортную альтернативу, приоритет насыщения внутреннего рынка не соблюдается. Кроме того, мы выявили, что в ряде случаев внутренний рынок носит необоснованно премиальный характер, то есть цены на внутреннем рынке выше, чем на внешнем", - сказал глава ФАС.

После серии расследований заведен ряд антимонопольных дел. Выявлены факты сговора семи крупных металлотрейдеров, которые участвовали в торгах строительных организаций. Компаниям предъявят оборотные штрафы, а материалы в отношении руководителей направлены в правоохранительные органы.

"Расследуются дела по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен производителем ориентировано-стружечных плит и четырьмя крупнейшими производителями листового стекла, которые занимают коллективно доминирующее положение", - заявил Максим Шаскольский.