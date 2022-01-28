"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа

Поставки газа из России в Турцию по "Голубому потоку" в 2021 году достигли рекордного значения. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром экспорта".

Всего по этому газопроводу в прошлом году республика получила 15,98 млрд кубометров голубого топлива, что является максимальным показателем с начала эксплуатации в 2003 году.

"Рекордная загрузка "Голубого потока" вселяет в нас оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям", - отметила зампредседателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Голубой поток" предназначен для прямых поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря. Общая протяженность газопровода составляет 1213 км.