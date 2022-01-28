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28.01.2022 16:21
Рубрика: Общество

Голикова: В 5 регионах уровень коллективного иммунитета к COVID выше 80%

Текст: Нина Егоршева
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила пять российских регионов, где уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80%. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия, Мурманская область и Чукотка.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"В пяти регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)", - приводит слова вице-премьера Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Сообщается, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю не изменился и составляет 64,4%. Отсутствие положительной динамики в оперштабе связывают с утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел ковидом более полугода назад. При этом наибольшее снижение уровня коллективного иммунитета на сегодняшний день отмечается в Ненецком автономном округе (на 3,6 п.п.), Чечне (на 2,8 п.п.), Москве (на 1,8 п.п), а также в Московской (на 1,4 п.п.), Ивановской (на 0,9 п.п.) и Костромской (на 0,9 п.п.) областях.

Татьяна Голикова напомнила, что если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, это поможет защитить себя и близких.

Ранее стало известно, что Центр им. Гамалеи получит 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса "Спутник М" для ее использования при иммунизации детей 6-11 лет. В исследовании примут участие 1100 добровольцев.

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