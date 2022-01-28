Япония может сократить число дипломатов на Украине

МИД Японии рассматривает вопрос о возможном сокращении численности сотрудников своего посольства на Украине с учетом вероятного обострения ситуации в этой стране, передает телерадиокомпания NHK.

В настоящее время прорабатывается вариант с частичным возвращением японских дипломатов на родину. На украинской территории планируется оставить только тех представителей дипмиссии, которые заняты связанными с кризисным урегулированием вопросами, в частности, эвакуацией и спасением японских граждан.

Ранее власти островного государства повысили до третьего (из четырех возможных) уровень опасности в отношении всей территории Украины. В Токио настоятельно советуют соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну, а находящимся в украинских населенных пунктах японцам покинуть государство коммерческими рейсами.

Представители крупного японского бизнеса уже отреагировали на рекомендации правительства. Так, компании Itochu и Sumitomo приняли решение временно вывезти свой персонал из Украины в соседние государства.