Илон Маск потерял более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций

Американский предприниматель Илон Маск потерял 27 января более 21 млрд долларов из-за падения котировок акций своей компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.

Отмечалось, что акции Tesla подешевели на 10,75% - до 837 долларов. В результате состояние Маска уменьшилось на 8,84 процента. На данный момент оно составляет 221,3 млрд долларов, пишет ТАСС.

При этом Маск по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты по версии Forbes. На второй строчке находится гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно с 188,6 млрд долларов. На третьей - основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос с 165,8 млрд долларов.