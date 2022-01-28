Юрист предупредил россиян об ограничениях при добровольном банкротстве

Если человек попал в сложную жизненную ситуацию и не может рассчитаться по долгам, то у него есть возможность обратиться к институту банкротства для того, чтобы получить шанс списать долги и начать финансовую жизнь заново.

К 2022 году такой возможностью воспользовались уже более 480 тысяч человек в России. Но после банкротства человек подпадает под ряд ограничений.

Какие бывают виды банкротства и какие последствия ждут граждан, "Российской газете" рассказал адвокат, партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев:

- Банкротство гражданина, не являющегося предпринимателем, было запущено в октябре 2015 года, а через 5 лет появился механизм внесудебного банкротства.

Внесудебное банкротство - это возможность списать задолженность в сумме от 50 до 500 тысяч рублей, обратившись с заявлением в МФЦ.

Как это делается

Гражданин при себе должен иметь постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства. То есть ему должен быть выдан документ, имеющий силу исполнительного листа (судебный приказ, исполнительная надпись и др.).

Этот документ надо предъявить к исполнению судебным приставам. А приставы должны выдать должнику акт о невозможности взыскания.

Через полгода после принятия заявления гражданин признается банкротом и долги списываются. При этом кредиторы вправе подать на банкротство до момента завершения этой процедуры. Повторно инициировать внесудебное банкротство можно через 10 лет.

Классическая процедура банкротства может быть инициирована должником-гражданином, если он предвидит невозможность погашения требований кредиторов вне зависимости от суммы долга.

Кредитор же может обратиться с заявлением о признании гражданина банкротом, если просрочка составляет более трех месяцев, а сумма долга превышает 500 тысяч рублей. Такое заявление направляется в арбитражный суд по месту жительства (регистрации) должника.

Три варианта банкротства

Различают две основные процедуры банкротства гражданина - реструктуризация задолженности и реализация имущества. При этом по воле должника первую процедуру можно пропустить, сэкономив значительное время.

Также дело может быть окончено мировым соглашением, считающимся третьей процедурой банкротства.

Для проведения банкротства суд назначает арбитражного управляющего, который в банкротстве граждан называется финансовым управляющим. Именно он анализирует деятельность должника и возможность расчетов с кредиторами. Участвует в разработке плана реструктуризации долгов и готовит для суда и кредиторов отчет о процедуре банкротства.

Реструктуризация задолженности направлена на самостоятельное погашение гражданином задолженности перед кредиторами за счет заработной платы или иных поступлений. При этом график погашения задолженности утверждается судом, а условия ее погашения могут быть изменены. Например, может быть предусмотрена рассрочка, уменьшены проценты и неустойка.

При невозможности самостоятельного погашения задолженности применяется процедура реализации имущества. В этом случае арбитражный управляющий продает принадлежащие должнику активы и производит расчеты с кредиторами.

В ходе обеих процедур кредиторы и финансовый управляющий могут оспорить сделки, совершенные должником. Например, передачу имущества или непропорциональное погашение задолженности перед несколькими кредиторами.

После завершения мероприятий финансовый управляющий сдает в суд отчет и предлагает суду освободить должника от исполнения обязательств или указывает на наличие оснований не освобождать его от долгов.

Должнику, который не оказывал содействие управляющему и скрыл имущество, суд откажет в освобождении от долга. Тогда кредиторы смогут получить исполнительные листы и продолжить взыскание.

Какие появляются ограничения

Во-первых, человеку могут установить запрет на выезд за пределы России. Но решение этого вопроса зависит от конкретной ситуации и судейского усмотрения. Например, при долге в 500 тысяч рублей поехать в отпуск на Мальдивы - признак явного сокрытия имущества.

Во-вторых, денежное довольствие банкрота и людей, находящихся на его иждивении (несовершеннолетние, нетрудоспособные и прочее), будет ограничено суммой прожиточного минимума.

Для внесудебного банкротства предполагается, что должник не имеет доходов, только в этом случае возможно окончание исполнительного производства.

Заработок во время процедуры судебного банкротства формирует конкурсную массу, из нее могут исключаться суммы прожиточного минимума. Здесь необходимо учесть, что в исполнительном производстве взыскание обращается на половину заработка. А в банкротстве - уже на весь, за исключением прожиточного минимума и коммунальных платежей.

В-третьих, гражданин не сможет самостоятельно распоряжаться своим имуществом и заключать большую часть сделок, открывать счета в банках и кредитных организациях.

В-четвертых, необходимо сообщать о банкротстве при получении кредита в течение пяти лет. Три года нельзя занимать управленческие должности в организациях и пять лет - в страховых и микрофинансовых организациях, негосударственных пенсионных, паевых и инвестиционных фондах.

В-пятых, следующее заявление о собственном банкротстве при его судебной форме может быть подано должником через пять лет после завершения предыдущего.

Фактически последствия от банкротства могут быть шире. Сейчас многие организации при заключении договора проверяют благонадежность контрагента и избегают тех, у кого есть связь с банкротами.

Навязанные услуги - не в счет

Следует отметить, что финансовая и юридическая грамотность населения ежегодно улучшается. И законодатели при принятии нормативных актов часто стоят на стороне граждан, улучшая их положение.

Например, недавно был принят закон о возврате денежных средств за навязанные при заключении кредита дополнительные услуги страхования. Это существенно может снизить финансовую нагрузку заемщиков.