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28.01.2022 11:38
Рубрика: Экономика

Юристы объяснили, как взять кредит при низком кредитном рейтинге

Текст: Вера Черенева
С начала года в России для всех заемщиков был введен кредитный рейтинг. По сути, это та же кредитная история, только правила ее формирования теперь едины для всех БКИ. Но рейтинг, в отличие от кредитной истории, обновляется чаще. В связи с этим у многих возникает вопрос: как взять кредит, если кредитный рейтинг не так высок, как хотелось бы.
Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости

Сейчас у заемщиков появилась оптимальная возможность дождаться периода, когда рейтинг повысится, и уже тогда идти за кредитом.

По словам Вероники Карагодиной, адвоката Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельгин и Партнеры", сейчас баллы меняются быстро исходя из финансовой ситуации гражданина.

В частности, есть два фактора, которые могут быстро опустить рейтинг на несколько баллов. Это просрочка по текущему кредиту, пусть даже на пару дней, и задержка заработной платы. Соответственно, если такие проблемы возникли, с новым кредитом лучше подождать до улучшения ситуации.

Но есть фактор, сказывающийся на рейтинге благотворно- это получение премии. Когда сумма зарплаты, пусть даже за один месяц, оказывается выше обычного, кредитная нагрузка автоматически становится ниже, и это отображается в рейтинге.

Соответственно, если в компании, где вы работаете, принято выплачивать квартальные премии, то вероятность получить кредит будет выше, если вы придете в банк после получения зарплаты, а не до нее.

Снижают кредитный рейтинг и отказы от банков и МФО.

- Чем больше отказов - тем выше маркер ненадежности. Поэтому если ваш персональный кредитный рейтинг находится в "красной зоне", с заявкой стоит повременить, чтобы еще больше не ухудшить положение, - говорит Елена Тимофеева, директор "Урал-Финанс-Аудит".

Эксперт обращает внимание, что снизить рейтинг могут неоплаченные вовремя штрафы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Могут повлиять и долги по исполнительным производствам. Поэтому если есть цель - получить кредит, надо закрыть имеющиеся штрафы, долги и просрочки.

- При серьезных недостатках кредитной истории, вроде дошедших до штрафов просрочек по кредитам, быстро улучшить ситуацию нельзя, но если эти кредиты уже закрыты и текущих долгов у вас нет, повысить свой рейтинг можно, - отмечает эксперт.

Вообще, обращают внимание специалисты, за состоянием рейтинга стоит следить, даже если никаких просрочек нет и рейтинг в принципе высокий. Дело в том, что на основании количества баллов банки определяют условия выдачи кредита, например, устанавливают лимит.

В то же время кредит могут дать и человеку с низким рейтингом, но процентная ставка с большой вероятностью окажется выше, чем у граждан с более высокими баллами, а сумма - меньше. Это, что называется, плата за риск.

С другой стороны, низкий кредитный рейтинг - это важный маркер и для самого заемщика. Если выплатить имеющиеся долги никак не получается, финансовое положение нестабильно, то возникает закономерный вопрос, а стоит ли в таких условиях пытаться взять на себя еще один кредит?

Экономика Финансы Долги и кредиты Закон "О кредитных историях"

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