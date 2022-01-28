Иван Охлобыстин заболел коронавирусом

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об этом 55-летний шоумен сообщил в пятницу в своем видеообращении к участникам политического мероприятия. В первую очередь пожелав им здоровья.

Как отметил Иван, он не может "засвидетельствовать свою любовь и уважение" лично, поскольку артиста "поразил всеобщий недуг коронавируса", передает ТАСС.

При этом свое состояние и самочувствие Охлобыстин конкретизировать не стал.

Ранее сообщалось, что COVID-19 переболела дочь Ивана. Тогда как у всех остальных членов многочисленного семейства актера результаты тестов были отрицательные.