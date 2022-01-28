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Иван Охлобыстин заболел коронавирусом

Новости
    28.01.2022, 13:41
Текст:   Олег Усков
Фото: предоставлено ТВ-3 Фото: предоставлено ТВ-3
Фото: предоставлено ТВ-3

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об этом 55-летний шоумен сообщил в пятницу в своем видеообращении к участникам политического мероприятия. В первую очередь пожелав им здоровья.

Как отметил Иван, он не может "засвидетельствовать свою любовь и уважение" лично, поскольку артиста "поразил всеобщий недуг коронавируса", передает ТАСС.

При этом свое состояние и самочувствие Охлобыстин конкретизировать не стал.

Ранее сообщалось, что COVID-19 переболела дочь Ивана. Тогда как у всех остальных членов многочисленного семейства актера результаты тестов были отрицательные.

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