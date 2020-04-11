Дочь Охлобыстина поборола коронавирус

Российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин сообщил, что тесты на коронавирус у всей его семьи дали отрицательный результат.
Напомним. Ранее Анфиса, старшая дочь Охлобыстина, рассказала в Instagram, что у нее обнаружен коронавирус. После чего вся многочисленная семья артиста ушла в изоляцию.
Теперь Иван рапортует, что "тесты все оказались отрицательные", включая анализы Анфисы - "два раза сдавали".
"Но придется дома посидеть, еще недельку помедитировать", - изложил Охлобыстин в комментарии РИА Новости.
Добавив, что карантин помог его семье прочитать "все, что за год не прочитали бы".
Кроме того, в изоляции Охлобыстины играют в маджонг, "изгаляются в приготовлении постной пищи" и "лупят по боксерской груше как подорванные".
Как отметил актер, есть вероятность, что из карантина они выйдут людьми Икс.
"Честно признаться, мне этот карантин даже очень кстати пришелся", - заверяет Иван.