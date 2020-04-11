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Дочь Охлобыстина поборола коронавирус

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    11.04.2020, 13:43
Текст:   Олег Усков

Российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин сообщил, что тесты на коронавирус у всей его семьи дали отрицательный результат.

Напомним. Ранее Анфиса, старшая дочь Охлобыстина, рассказала в Instagram, что у нее обнаружен коронавирус. После чего вся многочисленная семья артиста ушла в изоляцию.

Теперь Иван рапортует, что "тесты все оказались отрицательные", включая анализы Анфисы - "два раза сдавали".

"Но придется дома посидеть, еще недельку помедитировать", - изложил Охлобыстин в комментарии РИА Новости.

Добавив, что карантин помог его семье прочитать "все, что за год не прочитали бы".

Кроме того, в изоляции Охлобыстины играют в маджонг, "изгаляются в приготовлении постной пищи" и "лупят по боксерской груше как подорванные".

Как отметил актер, есть вероятность, что из карантина они выйдут людьми Икс.

"Честно признаться, мне этот карантин даже очень кстати пришелся", - заверяет Иван.

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