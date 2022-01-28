Израиль облегчает процедуру въезда для вакцинированных "Спутником V"

Израильские власти решили облегчить процедуру въезда для тех граждан России, которые прошли полный курс вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом сообщили в местном министерстве туризма.

"Туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль", - говорится в заявлении, текст которого приводит агентство ТАСС.

Отмечается, что в скором времени израильские власти опубликуют список лабораторий, расположенных в России, где можно будет сдать анализы. Ранее тест на наличие антител необходимо было сдавать в израильском аэропорту.