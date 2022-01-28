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28.01.2022 01:00
Рубрика: Общество

Какой сегодня день. 28 января - Международный день защиты персональных данных

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно в мире 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных, который в 2006 году был учрежден по решению Комитета министров Совета Европы в честь 25-летия подписания Конвенции Совета Европы "О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных", также известной как "Конвенция 108". На сегодняшний день документ ратифицировали 55 стран, в том числе Россия.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Персональные данные - это любая информация о человеке, в том числе его ФИО, дата и место рождения, адрес проживания, семейное положение, данные о доходах, образовании, состоянии здоровья и так далее. Персональные данные постоянно подвергаются обработке: в сфере труда, в отношениях с органами власти, в области здравоохранения, при покупке товаров или услуг, во время путешествий или пользования Интернетом.

Фото: iStock
Когда россиян защитят от утечки персональных данных

При этом большинство людей не знает, как информация о них собирается, хранится и используется коммерческими компаниями. Они не осведомлены о рисках, связанных с обработкой персональных данных и о своих правах на их защиту. В связи с этим целью Дня является повышение грамотности общества в отношении прав в сфере защиты данных.

В России основным документом, регулирующим правоотношения в этой области, является принятый в 2006 году федеральный закон "О персональных данных". Требования к операторам личных данных утверждены постановлениями правительства РФ от 2008 и 2012 годов, а также методическими материалами и приказами Роскомнадзора и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Кстати

В 2021 году в мире был зафиксирован ряд громких случаев, связанных с утечкой данных. Например, были украдены персональные данные 49 миллионов клиентов американского мобильного оператора T-Mobile, похищены 1,1 миллиарда записей пользователей китайской компании Alibaba, правда, злоумышленник не успел продать данные, он был оштрафован и осужден. Утечкой национального масштаба в прошлом году стала кража данных из Национального реестра физлиц Аргентины, когда правительственная сеть была взломана хакером, который похитил информацию о всем населении страны.

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