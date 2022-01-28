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Команда Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине

Команда Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине

Биатлон

1 ВАСНЕЦОВА Валерия Сергеевна - 29.05.1997

2 КАЗАКЕВИЧ Ирина Владимировна - 29.10.1997

3 МИРОНОВА Светлана Игоревна - 22.02.1994

4 НИГМАТУЛЛИНА Ульяна Николаевна - 08.03.1994

5 РЕЗЦОВА Кристина Леонидовна - 27.04.1996

6 ЛАТЫПОВ Эдуард Ратмилевич - 21.03.1994

7 ЛОГИНОВ Александр Викторович - 31.01.1992

8 СЕРОХВОСТОВ Даниил Русланович - 04.04.1999

9 ХАЛИЛИ Саид Каримулла Саид Вахидулла - 02.09.1998

10 ЦВЕТКОВ Максим Сергеевич - 03.01.1992

Александр Логинов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Бобслей (скелетон)

1 БЕЛОМЕСТНЫХ Юлия Владимировна - 17.03.1996

2 КАНАКИНА Юлия Артемовна - 11.12.1995

3 МАКАРОВА Анастасия Андреевна - 09.12.1998

4 МАМЕДОВА Елена Эльчиновна - 06.06.1994

5 НИКИТИНА Елена Валерьевна - 02.11.1992

6 СЕРГЕЕВА Надежда Викторовна - 13.06.1987

7 ТАРАРЫЧЕНКОВА Алина Эдуардовна - 29.03.2000

8 АНДРИАНОВ Максим Владимирович - 27.02.1988

9 ГАЙТЮКЕВИЧ Растислав Сергеевич - 10.01.1994

10 КОНДРАТЕНКО Василий Вячеславович - 02.09.1989

11 ЛАПТЕВ Алексей Александрович - 13.05.1998

12 ЛОПИН Дмитрий Васильевич - 29.07.1990

13 МОРДАСОВ Михаил Иванович - 14.10.1995

14 ПУШКАРЕВ Алексей Сергеевич - 04.11.1986

15 СЕМЕНОВ Владислав Владимирович - 27.06.1997

16 ТРАВКИН Павел Александрович -15.08.1997

17 ТРЕГУБОВ Никита Михайлович - 14.02.1995

18 ТРЕТЬЯКОВ Александр Владимирович - 19.04.1985

Александр Третьяков. Фото: Александр Шеметов / РИА Новости
Горнолыжный спорт

1 ГОРНОСТАЕВА Анастасия Ярославовна - 31.12.1999

2 МЕЛЬНИКОВА Полина Андреевна - 06.03.2001

3 ПЛЕШКОВА Юлия Михайловна - 17.05.1997

4 ТКАЧЕНКО Екатерина Игоревна - 07.03.1995

5 АНДРИЕНКО Александр Александрович - 08.05.1990

6 КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич - 08.06.1990

7 ХОРОШИЛОВ Александр Викторович - 16.02.1984

Александр Хорошилов Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Керлинг

1 АРСЕНЬКИНА Галина Петровна - 06.06.1991

2 КОВАЛЕВА Алина Романовна - 18.02.1993

3 КОМАРОВА Мария Андреевна - 24.04.1998

4 КУЗЬМИНА Екатерина Анатольевна - 05.01.1996

5 ПОРТУНОВА Юлия Александровна - 04.05.1994

6 ГЛУХОВ Сергей Андреевич - 01.07.1993

7 ГОРЯЧЕВ Даниил Олегович - 12.01.1995

8 КАЛАЛБ Антон Игоревич - 16.03.1988

9 КЛИМОВ Евгений Александрович - 22.11.1993

10 МИРОНОВ Дмитрий Андреевич - 22.10.1992

Алина Ковалева Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Конькобежный спорт

1 ВОРОНИНА Наталья Сергеевна - 21.10.1994

2 ГОЛИКОВА Ангелина Романовна - 17.09.1991

3 ГОЛУБЕВА Елизавета Сергеевна - 19.09.1996

4 ГРИГОРЬЕВА Анастасия Сергеевна - 27.06.2001

5 КАЧАНОВА Дарья Дмитриевна - 17.09.1997

6 ЛАЛЕНКОВА Евгения Михайловна - 08.09.1990

7 СОХРЯКОВА Елена Сергеевна - 04.11.1990

8 ФАТКУЛИНА Ольга Александровна - 23.01.1990

9 АЛДОШКИН Даниил Алексеевич - 19.06.2001

10 АРЕФЬЕВ Артем Олегович - 09.11.2000

11 ЗАХАРОВ Руслан Альбертович - 24.03.1987

12 КУЛИЖНИКОВ Павел Александрович - 20.04.1994

13 МУРАШОВ Руслан Николаевич - 29.12.1992

14 МУШТАКОВ Виктор Алексеевич - 19.12.1996

15 РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович - 05.12.1986

16 ТРОФИМОВ Сергей Сергеевич - 27.07.1995

Павел Кулижников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Лыжное двоеборье

1 БАРКОВ Вячеслав Александрович - 28.02.1992

2 ГАЛУНИН Артем Сергеевич - 08.10.1999

3 МАСТИЕВ Самир Окумали оглы - 13.01.1993

Вячеслав Барков. Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Лыжные гонки

1 ВАСИЛЬЕВА Лилия Леонидовна - 03.05.1994

2 ИСТОМИНА Мария Алексеевна - 20.03.1997

3 МАЦОКИНА Христина Сергеевна - 19.08.1998

4 НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна - 06.09.1995

5 РЫГАЛИНА Анастасия Алексеевна - 31.01.1996

6 СОРИНА Татьяна Андреевна - 13.04.1994

7 СТЕПАНОВА Вероника Сергеевна - 04.01.2001

8 СТУПАК Юлия Сергеевна - 21.01.1995

9 БОЛЬШУНОВ Александр Александрович - 31.12.1996

10 МАЛЬЦЕВ Артем Игоревич - 24.05.1993

11 СЕМИКОВ Илья Сергеевич - 22.10.1993

12 СПИЦОВ Денис Сергеевич - 16.08.1996

13 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Васильевич - 19.05.1999

14 УСТЮГОВ Сергей Александрович - 08.04.1992

15 ЧЕРВОТКИН Алексей Александрович - 30.04.1995

16 ЯКИМУШКИН Иван Андреевич - 17.06.1996

Наталья Непряева. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Прыжки на лыжах с трамплина

1 АВВАКУМОВА Ирина Андреевна - 14.09.1991

2 КУСТОВА Александра Геннадьевна - 26.08.1998

3 МАХИНЯ Ирма Георгиевна - 06.09.2002

4 ТИХОНОВА Софья Дмитриевна - 16.11.1998

5 КЛИМОВ Евгений Дмитриевич - 03.02.1994

6 МАНЬКОВ Илья Сергеевич - 17.03.2003

7 НАЗАРОВ Михаил Андреевич - 14.10.1994

8 САДРЕЕВ Данил Марселевич - 07.05.2003

9 ТРОФИМОВ Роман Сергеевич - 19.11.1989

Роман Трофимов. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Санный спорт

1 ДЕМЧЕНКО Виктория Альбертовна - 26.11.1995

2 ИВАНОВА Татьяна Ивановна - 16.02.1991

3 КАТНИКОВА Екатерина Николаевна - 22.03.1994

4 АНТОНОВ Владислав Николаевич - 21.09.1991

5 БОГДАНОВ Андрей Игоревич - 17.10.1992

6 ГОРБАЦЕВИЧ Александр Леонидович - 16.08.1994

7 ДЕНИСЬЕВ Александр Владимирович - 29.07.1991

8 ПАВЛИЧЕНКО Семен Александрович - 11.05.1991

9 ПРОХОРОВ Юрий Вадимович - 11.11.1991

10 РЕПИЛОВ Роман Александрович - 05.03.1996

Роман Репилов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Сноуборд

1 БЫКОВА Милена Алексеевна - 09.01.1998

2 ВАСИЛЬЦОВА Мария Евгеньевна - 22.06.1995

3 ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина Даниловна - 01.07.2002

4 НАДЫРШИНА Софья Валерьевна - 14.05.2003

5 ПАРШИНА Александра Валерьевна - 02.08.1995

6 ПАУЛЬ Кристина Иосифовна - 22.02.1998

7 СМОЛЕНЦОВА Полина Валерьевна - 24.01.1998

8 СОБОЛЕВА Наталья Андреевна - 11.12.1995

9 ВАЙЛД Виктор Айван - 23.08.1986

10 ДОНСКИХ Даниил Юрьевич - 02.01.2001

11 ЛОГИНОВ Дмитрий Алексеевич - 02.02.2000

12 СЛУЕВ Игорь Денисович - 29.08.1999

13 СОБОЛЕВ Андрей Андреевич - 27.11.1989

14 ХАДАРИН Владислав Алексеевич - 22.02.1998

Милена Быкова. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фигурное катание на коньках

1 БОЙКОВА Александра Игоревна - 20.02.2002

2 ВАЛИЕВА Камила Валерьевна - 26.04.2006

3 ДЭВИС Диана Сергеевна - 16.01.2003

4 МИШИНА Анастасия Викторовна - 24.04.2001

5 СИНИЦИНА Виктория Александровна - 29.04.1995

6 СТЕПАНОВА Александра Николаевна - 19.08.1995

7 ТАРАСОВА Евгения Максимовна - 17.12.1994

8 ТРУСОВА Александра Вячеславовна - 23.06.2004

9 ЩЕРБАКОВА Анна Станиславовна - 28.04.2004

10 БУКИН Иван Андреевич - 16.09.1993 Москва

11 ГАЛЛЯМОВ Александр Романович - 28.08.1999

12 КАЦАЛАПОВ Никита Геннадьевич - 10.07.1991

13 КОЗЛОВСКИЙ Дмитрий Эдуардович - 23.12.1999

14 КОНДРАТЮК Марк Валерьевич - 03.09.2003

15 МОЗАЛЕВ Андрей Михайлович - 24.03.2003

16 МОРОЗОВ Владимир Евгеньевич - 01.11.1992

17 СЕМЕНЕНКО Евгений Станиславович - 26.07.2003

18 СМОЛКИН Глеб Борисович - 27.08.1999

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фристайл

1 ГЛАЗКОВА Александра Сергеевна - 15.03.2006

2 ЛАЗАРЕНКО Виктория Сергеевна - 22.04.2003

3 МАЛЬЦЕВА Екатерина Андреевна - 25.04.1994

4 НИКИТИНА Любовь Игоревна - 21.01.1999

5 ОРЛОВА Ксения Алексеевна - 11.11.2005

6 ПАНТЮХОВА Есения Сергеевна - 04.08.2005

7 ПЕРВУШИНА Анастасия Евгеньевна - 22.07.1997

8 ПОНКРАТОВА Елизавета Александровна - 10.12.2001

9 ПРЫТКОВА Анастасия Эдуардовна - 02.11.2002

10 СМИРНОВА Анастасия Андреевна - 31.08.2002

11 ТАТАЛИНА Анастасия Викторовна - 05.09.2000

12 ЧИРЦОВА Анастасия Станиславовна - 17.02.1991

13 ЧУДИНОВА Полина Александровна - 07.02.2002

14 ШЕРИНА Наталья Николаевна - 24.05.1999

15 АНДРЕЕВ Никита Валерьевич - 12.09.2004

16 БУРОВ Илья Алексеевич - 13.11.1991

17 БУРОВ Максим Алексеевич - 05.06.1998

18 ЕГОРОВ Роман Геннадьевич - 28.09.1999

19 НИКИТИН Станислав Игоревич - 22.06.1995

20 НОВИЦКИЙ Никита Леонидович - 24.08.2000

21 ОМЕЛИН Игорь Юрьевич - 30.08.1995

22 РИДЗИК Сергей Сергеевич - 25.10.1992

23 СЫСОЕВ Кирилл Дмитриевич - 08.01.2001

Сергей Ридзик. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Хоккей, женщины

1 БЕЛЯКОВА Людмила Викторовна - 12.08.1994

2 БОЛГАРЕВА Полина Павловна - 06.02.1999

3 БРАТИЩЕВА Оксана Александровна - 05.06.2000

4 ВАФИНА Александра Александровна - 28.07.1990

5 ГОНЧАРЕНКО Ангелина Павловна - 23.05.1994

6 ГРЕДЗЕН Дарья Александровна - 23.03.2004

7 ДЕРГАЧЕВА Елена Николаевна - 08.11.1995

8 ДОБРОДЕЕВА Екатерина Руслановна - 10.12.1999

9 КАДИРОВА Фануза Фахимовна - 06.04.1998

10 КОРЖАКОВА Вероника Евгеньевна - 09.06.2003

11 КУЛИШОВА Виктория Игоревна - 12.08.1999

12 МАРКОВА Илона Владимировна -18.01.2002

13 НИКОЛАЕВА Екатерина Геннадьевна - 05.10.1995

14 ПАВЛОВА Валерия Викторовна - 15.04.1995

15 ПЕЧНИКОВА Мария Анатольевна - 08.06.1992

16 ПИРОГОВА Нина Борисовна - 21.06.1999

17 ПРОВОРОВА Елена Андреевна - 22.11.2001

18 САВОНИНА Анна Александровна - 05.12.2001

19 СОРОКИНА Мария Анатольевна - 19.08.1995

20 СОСИНА Ольга Петровна - 27.07.1992

21 ФАРХУТДИНОВА Диана Руслановна - 08.08.2000

22 ШИБАНОВА Анна Сергеевна - 10.11.1994

23 ШОХИНА Анна Константиновна - 23.06.1997

Анна Шохина. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Хоккей, мужчины

1 АНДРОНОВ Сергей Владимирович - 19.07.1989

2 АНИСИМОВ Артем Алексеевич - 24.05.1988

3 БИЛЯЛОВ Тимур Рафаилович - 28.03.1995

4 ВОЙНОВ Вячеслав Леонидович - 15.01.1990

5 ВОРОНКОВ Дмитрий Сергеевич - 10.09.2000

6 ГРИГОРЕНКО Михаил Олегович - 16.05.1994

7 ГРИЦЮК Арсений Сергеевич - 15.03.2001

8 ГУСЕВ Никита Андреевич - 08.06.1992

9 ЕЛЕСИН Александр Михайлович - 07.02.1996

10 КАРНАУХОВ Павел Андреевич - 15.03.1997

11 КАЮМОВ Артур Адисович - 14.02.1998

12 МАРЧЕНКО Кирилл Игоревич - 21.07.2000

13 МИНУЛИН Артём Рафикович - 01.10.1998

14 НЕСТЕРОВ Никита Данилович - 28.03.1993

15 НИКИШИН Александр Александрович - 02.10.2001

16 ПЛОТНИКОВ Сергей Сергеевич - 03.06.1990

17 САМОНОВ Александр Александрович - 23.08.1995

18 СЕМЁНОВ Кирилл Евгеньевич - 27.10.1994

19 СЛЕПЫШЕВ Антон Владимирович - 13.05.1994

20 ТЕЛЕГИН Сергей Сергеевич - 21.09.2000

21 ФЕДОТОВ Иван Дмитриевич - 28.11.1996

22 ЧИБИСОВ Андрей Александрович - 26.02.1993

23 ШАРИПЗЯНОВ Дамир Амирзянович - 17.02.1996

24 ШИПАЧЕВ Вадим Александрович - 12.03.1987

25 ЯКОВЛЕВ Егор Константинович - 17.09.1991

Вадим Шипачев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Шорт-трек

1 ВОСТРИКОВА Анна Сергеевна - 24.08.2002

2 ЕФРЕМЕНКОВА Екатерина Олеговна - 31.12.1997

3 ПРОСВИРНОВА Софья Сергеевна - 20.12.1997

4 РАССКАЗОВА Вера Сергеевна - 13.04.2000

5 СЕРЕГИНА Елена Вадимовна - 30.12.2001

6 АЙРАПЕТЯН Денис Эдуардович - 17.01.1997

7 ЕЙБОГ Даниил Олегович - 20.03.1997

8 ЕЛИСТРАТОВ Семен Андреевич - 03.05.1990

9 ИВЛИЕВ Константин Алексеевич - 07.08.2000

10 СИТНИКОВ Павел Владимирович - 05.08.1998

Павел Ситников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В списке участников могут быть единичные изменения

Источник: Олимпийский комитет России

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