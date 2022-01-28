Команда Олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине

1 ВАСНЕЦОВА Валерия Сергеевна - 29.05.1997
2 КАЗАКЕВИЧ Ирина Владимировна - 29.10.1997
3 МИРОНОВА Светлана Игоревна - 22.02.1994
4 НИГМАТУЛЛИНА Ульяна Николаевна - 08.03.1994
5 РЕЗЦОВА Кристина Леонидовна - 27.04.1996
6 ЛАТЫПОВ Эдуард Ратмилевич - 21.03.1994
7 ЛОГИНОВ Александр Викторович - 31.01.1992
8 СЕРОХВОСТОВ Даниил Русланович - 04.04.1999
9 ХАЛИЛИ Саид Каримулла Саид Вахидулла - 02.09.1998
10 ЦВЕТКОВ Максим Сергеевич - 03.01.1992
1 БЕЛОМЕСТНЫХ Юлия Владимировна - 17.03.1996
2 КАНАКИНА Юлия Артемовна - 11.12.1995
3 МАКАРОВА Анастасия Андреевна - 09.12.1998
4 МАМЕДОВА Елена Эльчиновна - 06.06.1994
5 НИКИТИНА Елена Валерьевна - 02.11.1992
6 СЕРГЕЕВА Надежда Викторовна - 13.06.1987
7 ТАРАРЫЧЕНКОВА Алина Эдуардовна - 29.03.2000
8 АНДРИАНОВ Максим Владимирович - 27.02.1988
9 ГАЙТЮКЕВИЧ Растислав Сергеевич - 10.01.1994
10 КОНДРАТЕНКО Василий Вячеславович - 02.09.1989
11 ЛАПТЕВ Алексей Александрович - 13.05.1998
12 ЛОПИН Дмитрий Васильевич - 29.07.1990
13 МОРДАСОВ Михаил Иванович - 14.10.1995
14 ПУШКАРЕВ Алексей Сергеевич - 04.11.1986
15 СЕМЕНОВ Владислав Владимирович - 27.06.1997
16 ТРАВКИН Павел Александрович -15.08.1997
17 ТРЕГУБОВ Никита Михайлович - 14.02.1995
18 ТРЕТЬЯКОВ Александр Владимирович - 19.04.1985
1 ГОРНОСТАЕВА Анастасия Ярославовна - 31.12.1999
2 МЕЛЬНИКОВА Полина Андреевна - 06.03.2001
3 ПЛЕШКОВА Юлия Михайловна - 17.05.1997
4 ТКАЧЕНКО Екатерина Игоревна - 07.03.1995
5 АНДРИЕНКО Александр Александрович - 08.05.1990
6 КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич - 08.06.1990
7 ХОРОШИЛОВ Александр Викторович - 16.02.1984
1 АРСЕНЬКИНА Галина Петровна - 06.06.1991
2 КОВАЛЕВА Алина Романовна - 18.02.1993
3 КОМАРОВА Мария Андреевна - 24.04.1998
4 КУЗЬМИНА Екатерина Анатольевна - 05.01.1996
5 ПОРТУНОВА Юлия Александровна - 04.05.1994
6 ГЛУХОВ Сергей Андреевич - 01.07.1993
7 ГОРЯЧЕВ Даниил Олегович - 12.01.1995
8 КАЛАЛБ Антон Игоревич - 16.03.1988
9 КЛИМОВ Евгений Александрович - 22.11.1993
10 МИРОНОВ Дмитрий Андреевич - 22.10.1992
1 ВОРОНИНА Наталья Сергеевна - 21.10.1994
2 ГОЛИКОВА Ангелина Романовна - 17.09.1991
3 ГОЛУБЕВА Елизавета Сергеевна - 19.09.1996
4 ГРИГОРЬЕВА Анастасия Сергеевна - 27.06.2001
5 КАЧАНОВА Дарья Дмитриевна - 17.09.1997
6 ЛАЛЕНКОВА Евгения Михайловна - 08.09.1990
7 СОХРЯКОВА Елена Сергеевна - 04.11.1990
8 ФАТКУЛИНА Ольга Александровна - 23.01.1990
9 АЛДОШКИН Даниил Алексеевич - 19.06.2001
10 АРЕФЬЕВ Артем Олегович - 09.11.2000
11 ЗАХАРОВ Руслан Альбертович - 24.03.1987
12 КУЛИЖНИКОВ Павел Александрович - 20.04.1994
13 МУРАШОВ Руслан Николаевич - 29.12.1992
14 МУШТАКОВ Виктор Алексеевич - 19.12.1996
15 РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович - 05.12.1986
16 ТРОФИМОВ Сергей Сергеевич - 27.07.1995
1 БАРКОВ Вячеслав Александрович - 28.02.1992
2 ГАЛУНИН Артем Сергеевич - 08.10.1999
3 МАСТИЕВ Самир Окумали оглы - 13.01.1993
1 ВАСИЛЬЕВА Лилия Леонидовна - 03.05.1994
2 ИСТОМИНА Мария Алексеевна - 20.03.1997
3 МАЦОКИНА Христина Сергеевна - 19.08.1998
4 НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна - 06.09.1995
5 РЫГАЛИНА Анастасия Алексеевна - 31.01.1996
6 СОРИНА Татьяна Андреевна - 13.04.1994
7 СТЕПАНОВА Вероника Сергеевна - 04.01.2001
8 СТУПАК Юлия Сергеевна - 21.01.1995
9 БОЛЬШУНОВ Александр Александрович - 31.12.1996
10 МАЛЬЦЕВ Артем Игоревич - 24.05.1993
11 СЕМИКОВ Илья Сергеевич - 22.10.1993
12 СПИЦОВ Денис Сергеевич - 16.08.1996
13 ТЕРЕНТЬЕВ Александр Васильевич - 19.05.1999
14 УСТЮГОВ Сергей Александрович - 08.04.1992
15 ЧЕРВОТКИН Алексей Александрович - 30.04.1995
16 ЯКИМУШКИН Иван Андреевич - 17.06.1996
1 АВВАКУМОВА Ирина Андреевна - 14.09.1991
2 КУСТОВА Александра Геннадьевна - 26.08.1998
3 МАХИНЯ Ирма Георгиевна - 06.09.2002
4 ТИХОНОВА Софья Дмитриевна - 16.11.1998
5 КЛИМОВ Евгений Дмитриевич - 03.02.1994
6 МАНЬКОВ Илья Сергеевич - 17.03.2003
7 НАЗАРОВ Михаил Андреевич - 14.10.1994
8 САДРЕЕВ Данил Марселевич - 07.05.2003
9 ТРОФИМОВ Роман Сергеевич - 19.11.1989
1 ДЕМЧЕНКО Виктория Альбертовна - 26.11.1995
2 ИВАНОВА Татьяна Ивановна - 16.02.1991
3 КАТНИКОВА Екатерина Николаевна - 22.03.1994
4 АНТОНОВ Владислав Николаевич - 21.09.1991
5 БОГДАНОВ Андрей Игоревич - 17.10.1992
6 ГОРБАЦЕВИЧ Александр Леонидович - 16.08.1994
7 ДЕНИСЬЕВ Александр Владимирович - 29.07.1991
8 ПАВЛИЧЕНКО Семен Александрович - 11.05.1991
9 ПРОХОРОВ Юрий Вадимович - 11.11.1991
10 РЕПИЛОВ Роман Александрович - 05.03.1996
1 БЫКОВА Милена Алексеевна - 09.01.1998
2 ВАСИЛЬЦОВА Мария Евгеньевна - 22.06.1995
3 ЛОКТЕВА-ЗАГОРСКАЯ Екатерина Даниловна - 01.07.2002
4 НАДЫРШИНА Софья Валерьевна - 14.05.2003
5 ПАРШИНА Александра Валерьевна - 02.08.1995
6 ПАУЛЬ Кристина Иосифовна - 22.02.1998
7 СМОЛЕНЦОВА Полина Валерьевна - 24.01.1998
8 СОБОЛЕВА Наталья Андреевна - 11.12.1995
9 ВАЙЛД Виктор Айван - 23.08.1986
10 ДОНСКИХ Даниил Юрьевич - 02.01.2001
11 ЛОГИНОВ Дмитрий Алексеевич - 02.02.2000
12 СЛУЕВ Игорь Денисович - 29.08.1999
13 СОБОЛЕВ Андрей Андреевич - 27.11.1989
14 ХАДАРИН Владислав Алексеевич - 22.02.1998
1 БОЙКОВА Александра Игоревна - 20.02.2002
2 ВАЛИЕВА Камила Валерьевна - 26.04.2006
3 ДЭВИС Диана Сергеевна - 16.01.2003
4 МИШИНА Анастасия Викторовна - 24.04.2001
5 СИНИЦИНА Виктория Александровна - 29.04.1995
6 СТЕПАНОВА Александра Николаевна - 19.08.1995
7 ТАРАСОВА Евгения Максимовна - 17.12.1994
8 ТРУСОВА Александра Вячеславовна - 23.06.2004
9 ЩЕРБАКОВА Анна Станиславовна - 28.04.2004
10 БУКИН Иван Андреевич - 16.09.1993 Москва
11 ГАЛЛЯМОВ Александр Романович - 28.08.1999
12 КАЦАЛАПОВ Никита Геннадьевич - 10.07.1991
13 КОЗЛОВСКИЙ Дмитрий Эдуардович - 23.12.1999
14 КОНДРАТЮК Марк Валерьевич - 03.09.2003
15 МОЗАЛЕВ Андрей Михайлович - 24.03.2003
16 МОРОЗОВ Владимир Евгеньевич - 01.11.1992
17 СЕМЕНЕНКО Евгений Станиславович - 26.07.2003
18 СМОЛКИН Глеб Борисович - 27.08.1999
1 ГЛАЗКОВА Александра Сергеевна - 15.03.2006
2 ЛАЗАРЕНКО Виктория Сергеевна - 22.04.2003
3 МАЛЬЦЕВА Екатерина Андреевна - 25.04.1994
4 НИКИТИНА Любовь Игоревна - 21.01.1999
5 ОРЛОВА Ксения Алексеевна - 11.11.2005
6 ПАНТЮХОВА Есения Сергеевна - 04.08.2005
7 ПЕРВУШИНА Анастасия Евгеньевна - 22.07.1997
8 ПОНКРАТОВА Елизавета Александровна - 10.12.2001
9 ПРЫТКОВА Анастасия Эдуардовна - 02.11.2002
10 СМИРНОВА Анастасия Андреевна - 31.08.2002
11 ТАТАЛИНА Анастасия Викторовна - 05.09.2000
12 ЧИРЦОВА Анастасия Станиславовна - 17.02.1991
13 ЧУДИНОВА Полина Александровна - 07.02.2002
14 ШЕРИНА Наталья Николаевна - 24.05.1999
15 АНДРЕЕВ Никита Валерьевич - 12.09.2004
16 БУРОВ Илья Алексеевич - 13.11.1991
17 БУРОВ Максим Алексеевич - 05.06.1998
18 ЕГОРОВ Роман Геннадьевич - 28.09.1999
19 НИКИТИН Станислав Игоревич - 22.06.1995
20 НОВИЦКИЙ Никита Леонидович - 24.08.2000
21 ОМЕЛИН Игорь Юрьевич - 30.08.1995
22 РИДЗИК Сергей Сергеевич - 25.10.1992
23 СЫСОЕВ Кирилл Дмитриевич - 08.01.2001
1 БЕЛЯКОВА Людмила Викторовна - 12.08.1994
2 БОЛГАРЕВА Полина Павловна - 06.02.1999
3 БРАТИЩЕВА Оксана Александровна - 05.06.2000
4 ВАФИНА Александра Александровна - 28.07.1990
5 ГОНЧАРЕНКО Ангелина Павловна - 23.05.1994
6 ГРЕДЗЕН Дарья Александровна - 23.03.2004
7 ДЕРГАЧЕВА Елена Николаевна - 08.11.1995
8 ДОБРОДЕЕВА Екатерина Руслановна - 10.12.1999
9 КАДИРОВА Фануза Фахимовна - 06.04.1998
10 КОРЖАКОВА Вероника Евгеньевна - 09.06.2003
11 КУЛИШОВА Виктория Игоревна - 12.08.1999
12 МАРКОВА Илона Владимировна -18.01.2002
13 НИКОЛАЕВА Екатерина Геннадьевна - 05.10.1995
14 ПАВЛОВА Валерия Викторовна - 15.04.1995
15 ПЕЧНИКОВА Мария Анатольевна - 08.06.1992
16 ПИРОГОВА Нина Борисовна - 21.06.1999
17 ПРОВОРОВА Елена Андреевна - 22.11.2001
18 САВОНИНА Анна Александровна - 05.12.2001
19 СОРОКИНА Мария Анатольевна - 19.08.1995
20 СОСИНА Ольга Петровна - 27.07.1992
21 ФАРХУТДИНОВА Диана Руслановна - 08.08.2000
22 ШИБАНОВА Анна Сергеевна - 10.11.1994
23 ШОХИНА Анна Константиновна - 23.06.1997
1 АНДРОНОВ Сергей Владимирович - 19.07.1989
2 АНИСИМОВ Артем Алексеевич - 24.05.1988
3 БИЛЯЛОВ Тимур Рафаилович - 28.03.1995
4 ВОЙНОВ Вячеслав Леонидович - 15.01.1990
5 ВОРОНКОВ Дмитрий Сергеевич - 10.09.2000
6 ГРИГОРЕНКО Михаил Олегович - 16.05.1994
7 ГРИЦЮК Арсений Сергеевич - 15.03.2001
8 ГУСЕВ Никита Андреевич - 08.06.1992
9 ЕЛЕСИН Александр Михайлович - 07.02.1996
10 КАРНАУХОВ Павел Андреевич - 15.03.1997
11 КАЮМОВ Артур Адисович - 14.02.1998
12 МАРЧЕНКО Кирилл Игоревич - 21.07.2000
13 МИНУЛИН Артём Рафикович - 01.10.1998
14 НЕСТЕРОВ Никита Данилович - 28.03.1993
15 НИКИШИН Александр Александрович - 02.10.2001
16 ПЛОТНИКОВ Сергей Сергеевич - 03.06.1990
17 САМОНОВ Александр Александрович - 23.08.1995
18 СЕМЁНОВ Кирилл Евгеньевич - 27.10.1994
19 СЛЕПЫШЕВ Антон Владимирович - 13.05.1994
20 ТЕЛЕГИН Сергей Сергеевич - 21.09.2000
21 ФЕДОТОВ Иван Дмитриевич - 28.11.1996
22 ЧИБИСОВ Андрей Александрович - 26.02.1993
23 ШАРИПЗЯНОВ Дамир Амирзянович - 17.02.1996
24 ШИПАЧЕВ Вадим Александрович - 12.03.1987
25 ЯКОВЛЕВ Егор Константинович - 17.09.1991
1 ВОСТРИКОВА Анна Сергеевна - 24.08.2002
2 ЕФРЕМЕНКОВА Екатерина Олеговна - 31.12.1997
3 ПРОСВИРНОВА Софья Сергеевна - 20.12.1997
4 РАССКАЗОВА Вера Сергеевна - 13.04.2000
5 СЕРЕГИНА Елена Вадимовна - 30.12.2001
6 АЙРАПЕТЯН Денис Эдуардович - 17.01.1997
7 ЕЙБОГ Даниил Олегович - 20.03.1997
8 ЕЛИСТРАТОВ Семен Андреевич - 03.05.1990
9 ИВЛИЕВ Константин Алексеевич - 07.08.2000
10 СИТНИКОВ Павел Владимирович - 05.08.1998
В списке участников могут быть единичные изменения
Источник: Олимпийский комитет России