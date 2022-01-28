Лавров: Если Зеленский хочет обсудить нормализацию отношений - пусть приезжает

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на готовность России обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос нормализации отношений.

"Если Зеленский хочет нормализации отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима - пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург", - заявил Лавров. При этом он подчеркнул, что тематика Донбасса должна обсуждаться в контактной группе, "в которой по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском".