Лавров: РФ направит странам Запада запрос об их обязательствах в ОБСЕ

Российские власти приняли решение направить своим западным коллегам запрос об их обязательствах в рамках ОБСЕ. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня направляю официальный запрос всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне", - заявил министр в интервью радио "Спутник".

Лавров отметил, что Москва ожидает ответа на свой запрос.