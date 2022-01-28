Лавров: Россия требует четкий ответ Запада по неделимости безопасности

Москве нужны не отговорки, а четкий ответ США и НАТО по неделимости безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В среду, 26 января, России были переданы письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности.

В интервью радиостанциям "Говорит Москва", "Комсомольская правда", "Эхо Москвы" и Sputnik он отметил, что сейчас полученные ответы изучаются российской стороной, некоторые первые оценки уже были изложены. При этом он подчеркнул, что ответ США и НАТО нельзя считать удовлетворительным по главной проблеме.

"Почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены?", - сказал Сергей Лавров, добавив, что Москва будет добиваться получения объяснений по этому вопросу. "Отговорок принять не сможем насчет неделимости безопасности", - подчеркнул он.

Проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности Россия опубликовала в конце декабря прошлого года. В частности, в документе прописан отказ альянса от расширения на восток и от включения в состав Украины. Ранее глава МИД РФ уже отмечал, что сейчас Россия готовит разные варианты реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, решение будет принято президентом РФ Владимиром Путиным.