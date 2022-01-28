Лавров: Российские войска нигде не находятся без приглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что российские вооруженные силы за рубежом находятся исключительно по приглашению принимающих государств и в полном соответствии с международным правом.

Относительно планов США рассмотреть "действия России в отношении Украины" в Совете Безопасности ООН, Лавров указал, что по данному вопросу "есть о чем поговорить с американцами". "Об этом говорит страна, которая распластала свои военные базы по всему миру, вокруг России, вокруг СНГ, которая непонятно, что делает в Ираке".