Лавров сообщил главе МИД ФРГ о реакции РФ на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, в ходе которого он сообщил ей о реакции Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Лавров вновь привлек внимание к российским инициативам о гарантиях безопасности в Европе и поделился первой реакцией на поступившие в ответ на эти инициативы документы США и НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что глава МИД РФ подчеркнул, что приоритетом Москвы является отказ НАТО от расширения и размещения вооружения, угрожающего России.