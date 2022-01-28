Лавров сыронизировал над вопросом о возможных санкциях США против него

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским радиостанциям удивился вопросу о возможных санкциях Вашингтона против него.

Один из журналистов отметил, что в последнее время со стороны Соединенных Штатов довольно часто исходят угрозы введения персональных санкций против руководства РФ, "даже" возможно против министра иностранных дел.

"Что значит "даже"? - удивился Сергей Лавров. - Я что, не достоин, что ли?"

Между тем министр подчеркнул, что введение Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы, включая персональные санкции, а также отключение финансово-экономических систем, будет эквивалентно разрыву отношений. Однако на Западе все понимают, что ужесточение санкций не соответствует "чьим бы то ни было интересам", добавил он.