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28.01.2022 11:54
Рубрика: Власть

Лавров сыронизировал над вопросом о возможных санкциях США против него

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью российским радиостанциям удивился вопросу о возможных санкциях Вашингтона против него.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Один из журналистов отметил, что в последнее время со стороны Соединенных Штатов довольно часто исходят угрозы введения персональных санкций против руководства РФ, "даже" возможно против министра иностранных дел.

"Что значит "даже"? - удивился Сергей Лавров. - Я что, не достоин, что ли?"

Между тем министр подчеркнул, что введение Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы, включая персональные санкции, а также отключение финансово-экономических систем, будет эквивалентно разрыву отношений. Однако на Западе все понимают, что ужесточение санкций не соответствует "чьим бы то ни было интересам", добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Санкции и антисанкции

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