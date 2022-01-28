Лавров: Угрозы Вашингтона выслать посла России в США - это хамство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством угрозы Вашингтона выслать посла РФ в США Анатолия Антонова, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла в России.

По словам главы российского МИД, США ввели ограничения на срок пребывания только российских дипломатов, при этом в отношении других стран подобных ограничений нет. Министр также подчеркнул, что "у России есть резервы для того, чтобы по- настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия".

Ранее Госдепартамент США объявил, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если Москва мы не выполнит ряд условий по предоставлению виз охранникам американского посла в России.