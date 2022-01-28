Лавров: Запад использует только нужные ему положения по безопасности ОБСЕ

Страны Запада используют только те положения по неделимости безопасности ОБСЕ, которые им нужны. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В 2010 в Астане, до этого в 1999 году Стамбуле все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад "выдирает" из этого пакета только один слоган - "каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы", - заявил Лавров в интервью для радиостанции "Спутник".

Министр добавил, что в договоре есть обязательство "не укреплять свою безопасность за счет других".