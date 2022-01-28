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Рубрика: В мире

Лидеры Индии и стран Центральной Азии договорились о всеобъемлющем сотрудничестве

Текст: Константин Волков

Лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели 27 января первый саммит Индия - Центральная Азия. Мероприятие прошло в онлайн-формате, сообщает МИД Индии.

Фото: Photoxpress
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В ходе переговоров стороны обсудили предложения по дальнейшему сотрудничеству в сферах торговли и связи, взаимодействия в целях развития, обороны и безопасности, а также культурное и гуманитарное сотрудничество.

В частности, обсуждались перспективы проведения круглого стола по энергетике, совместные антитеррористические учения, деятельность рабочих групп по Афганистану, а также - по использованию иранского порта Чахбехар, экспозиция выставок в странах Центральной Азии, создание словаря общеупотребительных слов Индии и Центральной Азии, ежегодные визиты молодежных делегаций из стран Центральной Азии в Индию, создание специальных курсов для дипломатов из стран Центральной Азии.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане и заявили о том, что поддерживают "мирный, безопасный и стабильный Афганистан с действительно представительным и инклюзивным правительством".

По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой изложено видение всеобъемлющего партнерства между Нью-Дели и странами Центральной Азии. Также участники договорились проводить данный саммит раз в два года, а кроме того - сделать регулярными встречи глав МИД, министров торговли, культуры, секретарей Советов безопасности. Для работы новой структуры в Нью-Дели будет создан Секретариат Индии и Центральной Азии.

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