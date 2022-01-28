Постановление администрации Липецкой области от 28 января 2022 года № 35 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 24 января 2022 года № 18 "Об организации противоэпидемических мероприятий в трудовых коллективах в условиях ухудшения эпидемической ситуации, связанного с подъемом заболеваемости новой короновирусной инфекцией (COVID-19)" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября; 1 декабря; 16 декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 февраля; 05 февраля; 10 февраля; 11 февраля; 19 февраля; 04 марта; 09 марта; 24 марта; 02 апреля; 13 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 14 мая; 25 мая; 26 мая; 10 июня; 17 июня; 26 июня; 29 июня; 06 июля; 15 июля; 29 июля; 31 августа; 28 сентября; 12 октября; 22 октября; 26 октября; 28 октября; 29 ноября; 7 декабря; 15 декабря; 29 декабря; 2022, 24 января; 27 января) следующие изменения:

1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

"уведомить работников о необходимости незамедлительного информирования работодателя о положительном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР или ИХА.";

2. Подпункт 3 пункта 6 дополнить словами ", за исключением сотрудников, перевод на дистанционную работу которых невозможен по роду деятельности.";

3. В приложении 4:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов) или дезинфицирующими салфетками, при входе работников в организацию.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Измерение температуры бесконтактным или контактным (с последующим обеззараживанием) способом ежедневно не менее 2 раз в день (утром перед началом рабочей смены "входной фильтр" и во второй половине рабочего дня), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37 градусов) и (или) признаками инфекционного заболевания.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.".

И.о. главы администрации Липецкой области В.М.Щеглеватых







