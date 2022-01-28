Лукашенко: Беларусь никогда не будет источником войны

Белорусский руководитель, выступая в пятницу с Посланием народу и парламенту страны, заверил участников заседания, что республика никогда не будет источником войны. Отвечая на вопросы из зала, он напомнил, что никогда не говорил и не скажет, что пошлет солдат на чужую территорию.

"Вы очень переживаете за своих сыновей. У меня их трое. И вы знаете, что это за сыновья. Они прятаться никогда не будут за чужие спины. Если надо - пойдут", - заверил Александр Лукашенко, отметив при этом, что, как мирный человек, он таких приказов не отдает.

Правда, он назвал два повода для введения чрезвычайного положения в стране. Первый - в случае агрессии против Беларуси, все в республике станут на ее защиту. Вторым случаем, в котором война может быть развязана, по его словам, станет агрессия в направлении союзника - России. "Основа тому - наши союзные договоренности", - подчеркнул Лукашенко, выразив надежду, что до "горячей" войны дело не дойдет.

Президент признался в этой связи, что ему было непросто посылать и миротворцев в Казахстан. "Около 250 человек. Это были мои дети, не только ваши. Я молил бога, чтобы они все вернулись живыми. Так и случилось. Поэтому не думайте, что у меня в голове мысль о том, что я должен отправить ваших и своих детей воевать. У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут нас убивать - получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны. Запомните это", - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Кстати, белорусский руководитель рассчитывает, что и Украину удастся со временем вернуть в лоно славянства. Для Запада, убежден он, "важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь. Ведь братство гораздо выше, чем местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", - убежден Лукашенко.