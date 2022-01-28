Лукашенко назвал Россию экономическим партнером номером один

Столпами белорусской внешнеэкономической стратегии являются, по словам Александра Лукашенко, наращивание и диверсификация экспорта, а партнером номер один для страны он считает Россию. Об этом глава государства заявил 27 января в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам президента, вместе с РФ республика последовательно движется по пути экономической интеграции. "Практически половину наших товаров экспортируем в эту страну", - сообщил Лукашенко, уточнив, что сотрудничество "развивается как на двусторонней основе в рамках Союзного государства, так и в составе интеграционных объединений".

Особое внимание, говоря о перспективах кооперации, президент обратил на развитие взаимодействия с Россией в энергетической сфере, уточнив, что в минувшем году "совместно построена и введена в действие первая Белорусская атомная электростанция, которая является гарантом энергетической безопасности страны". А после выхода Островецкой АЭС на проектную мощность, станция будет производить 50 процентов электрической энергии, уточнил оратор. Возможно, в республике построят еще одну атомную станцию - "почему бы и нет", прогнозирует Лукашенко, отвечая на вопросы из зала.

Он напомнил, что в конце 2021 года Минск и Москва утвердили 28 союзных программ, основная цель которых - создание новых производств и компетенций в ключевых секторах, промышленная кооперация наших стран с формированием устойчивого ядра базовых технологических цепочек. "Микроэлектроника, космические спутники, биотехнологии, фармацевтика - это лишь малая толика из сотен направлений совместной работы", - сказал президент, добавив, что по самым скромным оценкам, "прирост ВВП только за счет интеграции с Россией составит более двух процентов".

Кроме того, по его словам, на новый уровень выйдет сотрудничество братских стран в сферах инвестиций и предпринимательства, констатировав при этом, что помимо предприятий и бизнеса эффект чувствуют и обычные граждане.

Делая прогноз относительно нынешнего политического года, глава государства допустил, что, несмотря на все сложности и санкции, он станет годом обновления и позитивных преобразований, наполнит новым содержанием "белорусскую модель развития, раскрепостит резервы во всех сферах жизни". Более того, Лукашенко полагает, что за рубежом будут учиться у Синеокой, заимствовать ее модель развития, в основе которой - справедливость и человечность.

Мотивируя свою жизненную позицию, он пояснил, что общество смело говорит о будущем, потому что черпает силы из вечных истоков, сформировавших неповторимый облик и путь белорусской нации. "Мы богаты преемственностью ценностей, традиций, обычаев, представлений о добре и зле, о должном и неприемлемом. Мы взращены нашей землей - неповторимой белорусской природой, лесами, озерами, полями, чистым воздухом. Это поистине идеальное место для жизни человека. И это всегда будет с нами", - резюмировал Лукашенко.