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28.01.2022 07:02
Рубрика: Экономика

Медведев: Абсолютно необходимо взаимное признание вакцин

Текст: Владимир Кузьмин

Абсолютно необходимо взаимное признание вакцин, вопрос исключительно важен, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Здесь важна роль Всемирной организации здравоохранения, которая пока, мне кажется, эту роль не исполняет, не имеет необходимых полномочий в этой сфере. И здесь, конечно, необходима большая, серьезная международная договоренность по этому поводу", - заявил он в интервью российским СМИ.

По его словам, любая, даже не очень сильная вакцина имеет право получить необходимую регистрацию. "Самое главное, что человек привит", - считает замглавы Совбеза. К тому же, как показало время, вакцины, которые считались очень эффективными против одного штамма, против других срабатывали далеко не лучшим образом. "Мы все привиты, и тем не менее все равно все риски, соответственно, присутствуют", - подчеркнул Медведев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Совет Безопасности Вакцинация от коронавируса

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