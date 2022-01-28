Медведев: Абсолютно необходимо взаимное признание вакцин

Абсолютно необходимо взаимное признание вакцин, вопрос исключительно важен, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Здесь важна роль Всемирной организации здравоохранения, которая пока, мне кажется, эту роль не исполняет, не имеет необходимых полномочий в этой сфере. И здесь, конечно, необходима большая, серьезная международная договоренность по этому поводу", - заявил он в интервью российским СМИ.

По его словам, любая, даже не очень сильная вакцина имеет право получить необходимую регистрацию. "Самое главное, что человек привит", - считает замглавы Совбеза. К тому же, как показало время, вакцины, которые считались очень эффективными против одного штамма, против других срабатывали далеко не лучшим образом. "Мы все привиты, и тем не менее все равно все риски, соответственно, присутствуют", - подчеркнул Медведев.