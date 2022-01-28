Медведев: Каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться

Нет запрета на присутствие иностранных вакцин на российском рынке, заявил председатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Дело в правилах, а по ним препарат не может просто так появиться в стране, необходимо убедиться, что он хотя бы не вредоносный.

"Нужно подать заявку - и такие заявки поданы", - подчеркнул замглавы Совбеза в интервью российским средствам массовой информации. По его словам, так поступила AstraZeneca и китайская фирма, дело уже дошло до третьей стадии клинических испытаний.

- Так что такой процесс идет. И естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться, - сказал Медведев.